Як насправді песимізм впливає на нас

Ще один привід для смутку з'явився у песимістів. Як показало нове дослідження, часто повторювані негативні думки можуть бути ранніми ознаками хвороби Альцгеймера.

Дослідники вивчили дані 292 людей старше 55 років, які були в хорошій фізичній формі і не мали проблем з когнітивними здібностями, але близькі родичі яких страждали від хвороби Альцгеймера. Всі учасники заповнили опитувальник, в якому містилися питання, присвячені роздумам про минуле і турботі про майбутнє.

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Вчені виявили, що повторювані негативні думки пов'язані зі швидким зниженням когнітивного потенціалу протягом 48-місячного періоду. Крім цього, у песимістів частіше спостерігався вищий рівень тау-білка і бета-амілоїдів, накопичення яких вважається основною причиною хвороби Альцгеймера.

"Розуміння факторів, які можуть збільшити ризик деменції, важливе для того, щоб ми могли покращити наші знання про цей руйнівний стан і, де це можливо, розробити стратегії профілактики", – пояснює представник Товариства хвороби Альцгеймера Фіона Карагер.

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