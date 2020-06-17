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Американські учені назвали цю гру ліками для дітей

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Цю гру назвали ліками для дітей - фото 1
Цю гру назвали ліками для дітей

Захоплення відеоіграми не лише не є захворюванням, а й може ставати ліками. І це підтвердили медики у США.

Забавку від компанії Akili Interactive тепер можуть "приписувати" лікарі дітям у віці 8-12 років, які мають синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Відзначимо, що симптомами є дуже високий рівень активності, а також проблеми з концентрацією уваги та контролем поведінки.

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А гра EndeavorRX справді може позбавити цих труднощів, і це підтвердили 7-річні клінічні дослідження за участю більше як 600 дітей. Піддослідні 5 днів на тиждень грали по 25 хвилин. Таке нетрадиційне лікування дало хороший результат у третини юних добровольців. Щоправда, спостерігались і побічні ефекти, серед яких стан фрустрації та головний біль. Однак вони у рази м'якші, аніж у медикаментів від гіперактивності.

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Джерело: ЙОД
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