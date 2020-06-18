Це може ускладнити відмову від куріння

Дослідники виявили причинно-наслідковий зв'язок між тривалою самотністю і курінням. Як це пов'язано?

Вчені вирішили дізнатися, чи приводить самотність до куріння або ж, навпаки, куріння стає причиною самотності. Застосувавши метод рандомізації, за допомогою якого зіставляють дані опитувань людей з генетичними даними, фахівці виявили, що саме самотність збільшує схильність до куріння.

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"Раніше цей метод ніколи не застосовували до цього питання, і тому результати є новими, але і попередніми. Ми знайшли докази того, що самотність призводить до збільшення куріння. Самотні люди з більшою ймовірністю починають курити, викурюють більше сигарет і з меншою ймовірністю кидають курити", – говорить співавтор дослідження Робін Вотон.

Фахівці також вивчили можливий взаємовплив самотності і зловживання алкоголем, однак не знайшли чітких доказів причинно-наслідкового зв'язку між ними.

Самотність збільшує схильність до куріння

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