Як насправді мав виглядати Король Ночі з Гри престолів

5 листопада у США вийшла книга The Art of Game of Thrones художниці-постановниці Дебори Райлі, яка створила безліч візуальних образів для "Гри престолів". Журнал Vanity Fair опублікував ранні арт-концепти, з яких випливає, що Король Ночі міг виглядати зовсім по-іншому.

Відповідно до початкових ескізів, головний лиходій серіалу повинен мати більш казковий і царствений вигляд – щось у дусі "Володаря перснів", але при цьому мати впізнавані риси білих блукачів. Складність у роботі над цим персонажем полягала в тому, що у художників не було готових референсів: у книжковому циклі Джорджа Мартіна відсутній докладніший опис Короля Ночі. Так що образ створювався практично з нуля.

І ще: Не коментуватиму без адвоката: зірка Гри престолів заявив, що стакан Starbucks не його

Король Ночі з'являється у четвертому сезоні "Гри престолів", коли серіал починає серйозно розходитися з книжковим циклом Джорджа Мартіна. У книгах він не має фізичного втілення, а скоріше є міфічною фігурою.

Таким ілюстратори бачать Короля Ночі:

Як пояснював сам Мартін, Король Ночі – легендарна постать, схожа на Брана Старка та Ланна Розумного (одні із засновників династії Старків і Ланністерів), він був 13-м за ліком командувачем Нічної варти (Джон Сноу – 998) і, найімовірніше, не дожив би до нинішніх днів.

Художникам, проте довелося придумувати візуальний образ, який відповідає потребам серіалу, де Король Ночі активно бере участь у битвах. Так герой набув войовничіший вигляд, а також "крижані вирости" на черепі, що нагадують корону.

Читайте також: Джордж Мартін натякнув на несподіваний фінал історії у Грі престолів