Не коментуватиму без адвоката: зірка Гри престолів заявив, що стакан Starbucks не його

Лорд Варіс ні в чому не винен?..

Актор Конлет Хілл, відомий за роллю лорда Варіса у "Грі престолів", заперечує, що стаканчик Starbucks, залишений у кадрі одного з епізодів останнього сезону серіалу, належав йому.

Ми ж зазначимо, що колегу по цеху "спалила" Емілія Кларк, яка раніше заявила, що саме Конлет Хілл – власник стаканчика, який неабияк розбурхав мережу.

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Знаєте, немає ніяких доказів, що це зробив я. Заперечую всі звинувачення! – жартома заявив Хілл в ефірі Channel 4's Sunday Brunch. – Я просто не буду нічого коментувати без адвоката.

У кінці жовтня Емілія Кларк, яку протягом тривалого часу вважали головною винуватицею кіноляпу, заявила, що на вечірці перед церемонією вручення "Еммі" Хілл зізнався їй, що стаканчик у кадрі забув саме він. Правда, актриса зазначила, що колега був п'яний, коли робив зізнання.

Про те, що стаканчик у кадрі залишила Кларк, раніше заявила виконавиця ролі Санса Старк Софі Тернер.

Check out the rogue Starbucks coffee cup in front of Daenerys at the celebration of Winterfell!#GameofThrones https://t.co/sPV4DWOWgC pic.twitter.com/N7RWB0ZmMw — Wade Shipard (@wadeshipard) May 6, 2019

Нагадаємо, пластиковий стаканчик з'явився у сцені бенкету в Вінтерфеллі після битви з білими блукачами. Ляп широко обговорювали у ЗМІ і соцмережах. Після цього HBO навіть відредагував епізод і прибрав стаканчик з кадру.

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