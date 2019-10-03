Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя Ліга Європи

Джордж Мартін натякнув на несподіваний фінал історії у Грі престолів

  • 7
Автор саги Пісня льоду й полум'я - фото 1
Автор саги Пісня льоду й полум'я / medialeaks

У новому інтерв'ю американський фантаст Джордж Мартін поділився своїм ставленням до адаптації його книг і фіналу 8 сезону Гри престолів, який багато фанатів шоу визнали невдалим і нелогічним.

Письменник також розповів, як студії змінюють історію заради рейтингів.

І ще: Спокуслива зірка Гри престолів захопила відвертим декольте

"Це може бути травмуючим. Тому що іноді їх творче бачення і ваше творче бачення не збігаються, і це призводить до великої кількості конфліктів", – сказав письменник про роботу з шоураннерами і продюсерами, екрануючими літературні твори.

Мартін вважає, що закулісна бюрократія руйнівно впливає на якість історії. "Ви стикаєтеся з абсолютно сторонніми речами, наприклад, впливом студії або мережі. Їх хвилюють речі, які не мають нічого спільного з історією, але все ж пов'язані з нею", – розповідає автор саги Пісня льоду й полум'я.

Фінал Гри престолів - фото 359333
Фінал Гри престолів

"Фінальні серії були не зовсім вірними. Але інакше довелося б знімати ще п'ять сезонів", – тактовно висловився письменник, хоча раніше говорив, що обговорював з шоураннерами Гри престолів фінал вже в 2015 році. Таким чином можна очікувати, що кінцівка історії від Мартіна буде відрізнятися від того, що ми побачили в останньому епізоді 8 сезону шоу.

Читайте також: Реакція батьків зірок на відверті сцени їхніх дітей (відео дня)

Джерело: esquire
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • Вчора, 14:45
  • 109
10 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
  • Вчора, 16:21
  • 503
Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку
  • 01 жовтня, 08:55
  • 5039
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Гра престолів