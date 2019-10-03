Джордж Мартін натякнув на несподіваний фінал історії у Грі престолів

У новому інтерв'ю американський фантаст Джордж Мартін поділився своїм ставленням до адаптації його книг і фіналу 8 сезону Гри престолів, який багато фанатів шоу визнали невдалим і нелогічним.

Письменник також розповів, як студії змінюють історію заради рейтингів.

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"Це може бути травмуючим. Тому що іноді їх творче бачення і ваше творче бачення не збігаються, і це призводить до великої кількості конфліктів", – сказав письменник про роботу з шоураннерами і продюсерами, екрануючими літературні твори.

Мартін вважає, що закулісна бюрократія руйнівно впливає на якість історії. "Ви стикаєтеся з абсолютно сторонніми речами, наприклад, впливом студії або мережі. Їх хвилюють речі, які не мають нічого спільного з історією, але все ж пов'язані з нею", – розповідає автор саги Пісня льоду й полум'я.

Фінал Гри престолів

"Фінальні серії були не зовсім вірними. Але інакше довелося б знімати ще п'ять сезонів", – тактовно висловився письменник, хоча раніше говорив, що обговорював з шоураннерами Гри престолів фінал вже в 2015 році. Таким чином можна очікувати, що кінцівка історії від Мартіна буде відрізнятися від того, що ми побачили в останньому епізоді 8 сезону шоу.

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