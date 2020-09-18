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Як наші думки впливають на здоров'я і самопочуття
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Як може щось настільки невловиме, як думка, впливати на таку щільну матерію, як тіло? Однак саме з цього і починається психосоматична медицина.
Чому серце б'ється швидше, коли доводиться виступати на людях? Чому ми червоніємо, коли відчуваємо збентеження? Чому наші м'язи напружуються, коли нас просять зробити щось, що нам не подобається?
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Емоції включають психологічну реакцію як підготовку до певних дій. Коли ви налякані, ваше тіло мобілізується для втечі; коли ви сердиті, ваше тіло мобілізується для нападу; коли ви в стані депресії, ваше тіло мобілізується (або демобілізується) для ухилення від активних дій; і коли ви щасливі, воно мобілізується для підвищеної активності.
Думки можуть викликати не тільки страх, але і гнів разом з властивими йому фізіологічними реакціями. Зверніть увагу, що, коли люди сердяться, їх тіло напружується, рухи стають різкими, голос гучним, обличчя червоніє, а іноді руки і зуби стискаються. Чим викликана така стимуляція всього тіла? Це всього лише думки, викликані інтерпретацією чиїхось слів (які самі по собі є всього лише вираженням думок).
Як правило, власники конструктивного мислення повідомляють про меншу кількість звичайних хворобливих симптомів, ніж представники деструктивного типу. Вони рідше страждають від респіраторних інфекцій, шкірних хвороб, діареї, болю в шлунку, головних болів, запорів і болю в спині. Ті студенти, які відрізнялися хорошим конструктивним мисленням, набагато рідше зверталися за допомогою в студентську поліклініку.
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