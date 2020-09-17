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5 поширених звичок, які перетворюють у невдаху
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Дуже часто люди власними руками перетворюють себе у невдах, навіть не розуміючи цього. Розповідаємо про 5 найгірших звичок, які заважають бути щасливими
Спілкування з песимістами
Не дарма успішні люди радять правильно обирати своє оточення, адже спілкування з людьми, які постійно виливають власний негатив та скаржаться на життя, не найкраще впливає на емоційний стан. Це призводить до того, що людина починає і сама хвилюватись через зайві речі, а також знижує свої шанси на досягнення у будь-яких сферах. Через це з песимістами складно працювати, а близька дружба часто загрожує тим, що всі навколо стають такими ж.
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"Зроблю це завтра /з понеділка /з нового місяця/з нового року"
Постійне перекладання важливих справ на інший час насправді можна назвати дуже просто - прокрастинація. Не дарма існує приказка "Не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні". Адже в іншому випадку шанси цієї справи на успіх знижуються до нуля. Дуже рідко люди справді починають займатись завданнями з цього списку. Як це виправити? Не так легко просто відмовитись від цієї звички, тому експерти радять розбивати важкі завдання на кілька простих, щоб не втрачати бажання їх робити та рухатись до мети.
Постійне недооцінювання себе
У час соцмереж дуже легко відчути себе гіршим за когось, просто гортаючи стрічку новин. Однак ні красива картинка, ні чесні розповіді друзів не повинні применшувати вашу самооцінку. Насправді в житті мало що дається легко, тому не варто себе шкодувати і думати, що у вас не вдасться. Кожна людина має свій шлях до успіху, власну сферу, де себе реалізувати та власний час на досягнення вершин. Успішні люди мислять так: поставити перед собою ціль та бути нею одержимим (у хорошому сенсі).
Відсутність віри у себе
Ще один пункт, який тісно пов'язаний з попереднім та має серйозний вплив на успішність. Якщо ви сам не вірите у те, що можете чогось досягнути, то як вам це може вдатись? Саме з цим потрібно боротись щодня та доводити собі, що ви здатні на більше і можете досягнути будь-яких поставлених вершин. Не дозволяйте ні собі, ні комусь іншому зневажати себе.
Тотальний безлад
Хай як би не виправдовували творчих особистостей, але у справді успішних митців рідко вдома можна побачити справжній безлад. Що ж тоді казати про людей, які намагаються себе реалізувати в інших сферах? Коли навколо вас бедлам та хаос, то й в голові починається таке ж. Можна посилатись на те, що відсутність ладу порушує потоки позитивної енергії, а можна просто запам'ятати, що такий стан справ змушує постійно відволікатись та не дозволяє максимально зосередитись на цілях. Тому позбувайтесь зайвих речей, не накопичуйте те, що не приносить задоволення, а також перетворіть прибирання в процес очищення від перешкод.
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