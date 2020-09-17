Що робити, якщо у вас токсичний бос, але хороша робота: прості поради

Ідеальна робота існує лише тоді, коли це не робота, а задоволення. Але інколи на позитивні емоції від сфери праці впливають не самі завдання, а керівник. Що робити, якщо у вас токсичний бос, але ви не хочете звільнятись? Читайте далі.

Якщо кожен ранок перед роботою у вас виникає шалене бажання залишитись вдома, бо в офісі потрібно буде витримати шквал негативу від керівництва, то пора замислитись. Ловіть 7 порад, що робити, якщо вам подобається робота, але шеф – токсична людина.

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1. Аналіз ситуації. Варто зрозуміти, чи від дій керівництва погіршується стан усієї команди, чи лише ваш.

2. Документуйте все, що вас не влаштовує. Також можна запропонувати колегам, які теж страждають від токсичного шефа, робити те саме. Це стане доказом, якщо вас примусово звільнять. Такі речі варто буде використати й у розмові з відділом кадрів. Але варто розуміти, що має бути мало емоційності та багато фактів.

3. Звертайте увагу на слова, а не емоції. Якщо ваш керівник гучно висловлює своє невдоволення, то це провокує хвилю негативу. Тому варто бути об'єктивними та прислухатись до слів, адже ви можете отримати чесну критику, хоч і з поганою подачею.

4. Зосередьтесь на собі. Щоб не трапилось вигорання, варто розуміти, що ви стали жертвою психологічного насилля. Тому не потрібно працювати цілодобово, щоб спробувати вгамувати чиїсь бажання, якщо ціною стане ваше самопочуття.

5. Спілкуйтесь з тими, хто вас цінує. Важливо врівноважувати ситуацію на роботі та отримувати позитив від людей, які нагадують вам про ваші уміння та переваги.

6. Займайтесь справами, які дозволять зберегти позитивне мислення. Фокусуйтесь на тому, що ви можете зробити, щоб уникнути емоційного удару. Нагадуйте собі, чого ви досягли самостійно.

7. Будуйте плани, як розв'язати проблему. Якщо усвідомити, що ви вже працюєте над рішенням, то це полегшить щоденну рутину.

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