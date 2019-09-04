Як на нас впливають гаджети: результати дослідження вражають

Сьогодні надзвичайно складно уявити себе без мобільного телефона або смартфона. Воно й не дивно, адже ці компактні пристрої суттєво полегшують наше життя та дозволяють отримувати інформацію за лічені секунди. Втім, дослідження науковців виявило негативний вплив пристроїв на нас.

Результати наукового спостереження свідчать про те, що через стрімкий розвиток високих технологій наше терпіння надзвичайно швидко вичерпається. Цікаво, що в деяких ситуаціях його запасу вистачає на лічені секунди.

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Як з'ясувалося, активне використання технологій негативно впливає на наш характер, а точніше, на терплячість. Нове дослідження показало, що сьогодні завдяки технологіям люди звикли отримувати все і відразу. Вони прагнуть отримати бажану інформацію за кілька секунд, і якщо вона не надходить у їх розпорядженні, то вони починають нервувати.

У дослідженні взяли участь понад двох тисяч мешканців Великобританії, які назвали свої гаджети основним джерелом хвилювань. У тому випадку, якщо ці пристрої з якихось причин не працювали, або працювали повільно, то люди дуже сильно нервували, причому ознаки фрустрації у багатьох виявлялися вже через 22 секунди після того, як їх телевізор, комп'ютер або смартфон не показував те чи інше відео в належній якості. У деяких учасників цього експерименту планка терпіння взагалі становила 8 секунд.

Гаджети роблять нас нетерплячими

Нагадаємо, що ще кілька десятків років тому люди ловили таксі годинами, і не вважали це чимось дратівливим. Сьогодні якщо за допомогою мобільного додатку людина не може викликати таксі протягом 2-3 хвилин, у неї вже підвищується рівень стресу та з'являється сильне нервове хвилювання. Експерти вважають, що подібного роду напруга для психіки не завжди корисна, і нам потрібно частіше відпочивати від своїх "електронних друзів".

А скільки часу ви могли б прожити без гаджетів? Пишіть у коментарях.

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