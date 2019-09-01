Вчені пояснили, чому жінка завжди права

Дослідники зі Швеції дізналися, що чоловікам марно починати суперечку з жінками. Чому ж представники сильної статі мають прислухатися до жінок?

Вчені з'ясували, що жінки краще за чоловіків запам'ятовують різні деталі. Наприклад, "хто сказав і що" і "де зниклі речі", а також обличчя і запахи.

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Цю перевагу жінки отримали, завдяки розвиненій епізодичній пам'яті, яка може з точністю запам'ятовувати події різної давності. Експертна група сформувала свої висновки на основі 617 досліджень, які проводилися в період з 1973 по 2013 рік. В експериментах взяли участь 1,2 мільйона учасників.

Чому жінки праві

Днями дослідники також підтвердили протибольовий ефект соціальної підтримки. Присутність романтичного партнера у вашому житті може зменшити біль навіть без словесного або фізичного контакту.

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