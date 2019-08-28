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Танці з зірками 1 вересня

Стрес і залежність: вчені розповіли, як на нас впливають соцмережі

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Утім, наразі люди не готові покинути соцмережі - фото 1
Утім, наразі люди не готові покинути соцмережі

Скільки б стресових ситуацій нас не оточували в житті, ми прагнемо відгородитися від негативу, а буквально ліземо в його обійми. Принаймні так вважають вчені, коли мова йде про наше добровільне "зависання" в соцмережах.

Facebook, Instagram й інші соцмережі провокують технострес – так називають стан тривоги, роздратування та депресії, викликаний новітніми технологіями. Було б логічно сидіти в соцмережах менше або навіть піти з них, але користувачі чинять інакше.

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Учені з Великобританії і Німеччини досліджували звички 444 користувачів Facebook. Як тільки одна з дій – скролінг, листування або публікація повідомлень – набридали користувачам, вони відразу ж перемикатися на іншу, але не виходили з соцмережі.

Учасники експерименту відчували стрес і тривогу через соцмережі, але шукали порятунок від неприємних відчуттів там же. Вони хотіли відволіктися і відкривали нові вкладки. Стрес приводив до компульсивного використання соцмереж, а в результаті – до залежності, говорить співавтор дослідження, професор Монідеепа Тарафдар. Причому чим сильнішим був стрес, тим швидше формувалася прихильність.

Чим вищий рівень стресу, тим більше ми 'залипаємо' у мережі - фото 350632
Чим вищий рівень стресу, тим більше ми "залипаємо" у мережі

Серед чинників, які викликали стрес, користувачі перерахували порушення особистих кордонів і вразливість, необхідність підлаштовуватися під очікування оточуючих, надлишок інформації про життя інших людей, постійні оновлення.

Читайте також: Справжня епідемія: британські вчені розповіли, скільки дітей залежні від смартфонів

Джерело: eurekalert
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