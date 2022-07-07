Як менше лаятись і почуватись краще: лайфхак від психолога

Під час війни чимало людей почали частіше вживати нецензурні вислови, щоб знизити рівень напруги. Але не завжди для цього потрібні саме матюки. Тому розповідаємо, як менше лаятись і при цьому давати вихід емоціям.

Вторгнення російських окупантів в нашу країну змінило життя та ставлення українців до всього. І за ці місяці можна було почути лайку значно частіше, ніж у мирний час. Але це не так погано, як може здаватись на перших погляд, пояснює практичний психолог Юлія Ворман.

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І це не дивно, адже одна із функцій лайливих слів – швидке відреагування сильних, інтенсивних негативних почуттів, що своєю чергою допомагає знизити емоційну напругу, – наголошує фахівець.

Але є екологічний варіант виражати свої емоції, не використовуючи матюки. Це не означає, що варто стримуватись.

Як менше лаятись:

Випишіть всі лайливі слова, які ви найчастіше вживаєте. Навпроти кожного нецензурного слова напишіть слово-замінник, яке є прийнятним у суспільстві та нікого не ображає. Це може бути навіть фраза, приказка, афоризм чи цитата. Коли наступного разу захочеться лаятись, то не стримуйтесь, а використовуйте замінник.

Звісно ж, одразу не вдасться позбутись набридливих нецензурних висловів сумнівного походження, але з часом ваша мова стане значно приємнішою, а рівень стресу вдасться зняти без поширених матюків.

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