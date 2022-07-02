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Як спілкуватись з токсичними людьми без шкоди для себе: поради психологів
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Упродовж життя кожному доводиться стикатись з дуже різноманітними людьми, які можуть викликати не лише приємні емоції. Тому важливо вміти правильно поводитись з токсичними людьми, щоб не почуватись спустошеними після розмов з ним. як це зробити – читайте далі.
Навряд чи комусь не доводилось хоча б раз зіштовхуватись у своєму житті з токсичними персонами. Такі зустрічі можуть не просто створювати тимчасовий дискомфорт, а й негативно впливати на емоційний стан, руйнувати віру в себе та свої переконання, а також створювати конфлікти з оточенням. Але, на жаль, виключити ймовірність появи токсичних осіб навколо не завжди вдається. Це можуть бути колеги, одногрупники чи навіть родичі, з якими важко розірвати контакти. Тому психологиня Юлія Ворман дала корисні поради, як співіснувати з такими людьми.
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Як спілкуватись з токсичними людьми:
1. Не очікуйте від таких осіб жодних змін. Це спростить розмову та позбавить марних надій, адже людина не почне поводитись по-іншому.
2. Визначте чіткі кордони. Токсичні люди часто умисно порушують особистий простір, тому можна забути про етикет та чітко вказати на межі допустимого.
3. Контролюйте розмову. Вправні маніпулятори умисно можуть зводити все до тієї теми, яка може завдати неприємних емоцій. Тому не зайвим буде охолоджувати їхній запал змінюючи напрям розмов.
4. Не давайте чіткі відповіді на незручні запитання.
5. Поводьтесь стримано. Адже під емоціями ви можете легко піддаватись провокаціям, втрачати рівновагу.
6. Будьте прямолінійними. Чітко формулюйте свою позицію та відверто говоріть про те, що вам не до вподоби.
7. Фільтруйте інформацію про себе. Часто токсичні персони поводять надто відверто, щоб заробити довіру до себе. Але це не означає, що у відповідь теж потрібно ділитись потаємним. Часто така інформація може просто бути використана проти вас.
8. Якщо нема змоги відмовитись від спілкування зовсім, то скоротіть його тривалість.
9. Зі співчуттям ставтесь до токсичних людей. Річ у тому, що вони стали такими через певні причини, тому не навчились задовольняти свої потреби іншим шляхом.
Розуміючи це, ви допоможете передусім собі не стати жертвою провокацій і дистанціюватися від такої людини з почуттям співчуття, а не злості, ненависті, роздратування, – пояснює експерт.
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