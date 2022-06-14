Чому нам зараз потрібна лайка: пояснення психолога

Після 24 лютого ми стали матюкатися більше. А знамениту фразу про російський корабель зараз знають наймолодші українці. Психолог роз'яснив, чому ми вживаємо так багато лайливих слів та чи це є нормою.

Схоже, ставлення до матюків серед українського суспільства зараз інакше, ніж було в мирний час. Однак, як пише телеграм-канал Психологічна підтримка, нецензурні вислови виконують важливу психологічну функцію.

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Для чого нам матюки

За допомогою лайки набагато легше позначити емоційний стан, який виходить за межі нормального. Йдеться про ті випадки, коли нам важко дібрати слова зі звичного лексикону. Іншими словами, завдяки матюкам психіка захищає себе від зриву в зовсім неконтрольовані емоції. Це і є культурна функція матюків — позначати лінію норми. Саме тому такі слова є забороненою лексикою (нецензурною).

Чи нормально, що зараз матюків так багато

Зараз матюки є надзвичайно поширеними, адже психіка мільйонів людей перебуває в надсильному напруженні. Тож коли ми чуємо/читаємо ці матюччя, використані іншими, ми і свій стан впізнаємо і приєднуємося.

Є таке поняття, як стенічні стани: це злість, гнів та обурення. Астенічні стани послаблюють психіку, стенічні — посилюють її. Так от, емоційне єднання в стенічних станах — корисне для психіки зараз.

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