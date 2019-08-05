"Як козаки ..." – дивіться всі мультики про пригоди улюблених Грая, Ока і Тура

Пригоди колоритних українських козаків Грая, Ока і Тура підкорили глядачів усього світу. Серія мультиків "Як козаки..." складається із 9 короткометражок: перша була знята у 1967-му, остання – у 1995 році. Дивіться ці культові епізоди разом з нами!

Автором мультфільмів про козаків став талановитий мультиплікатор-самоук Володимир Дахно. Ідея персонажів з'явилася завдяки "Трьом мушкетерам" Олександра Дюма: забіяка і товстун Портос – це добродушний силач Тур, ліричний Араміс – довготелесий хитрун Грай, войовничий Атос – відважний коротун Око. Цікаво, що в короткометражках імена козаків, як і будь-які інші слова, не звучать. Загалом франшиза "Як козаки..." складається із 9 мультиків.

ТЕСТ: Перевір, наскільки уважно ти дивився мультфільми в дитинстві!

1. Як козаки куліш варили (1967)

Перший мультфільм студії "Київнаукфільм" із серії "Все про козаків" показує, як Грай, Тур і Око готують собі куліш. Спершу вони розводять багаття, а потім, підстреливши качку, варять її. Далі козаки намагаються розпалити люльку, але в них нема тютюну. Куліш так і не доварюється, а герої тим часом устигають побувати у бусурманських краях, де в чеснім бою і здобувають нікотин.

2. Як козаки у футбол грали (1970)

Майже 50 років тому автори мультика точно передбачили розклад (на жаль, не рахунок) відбіркової групи українців на Євро-2012: Україна, Франція, Англія і нібито Швеція (хоча насправді це швидше середньовічна Німеччина). Відповідала чемпіонату навіть послідовність ігор групового турніру. Спершу козаки виграють 1:2 у "лицарів", потім із тим же рахунком долають мушкетерів. З ранньомодерної Франції герої потрааляють у вікторіанську Англію, де після запеклої битви отримують із рук королеви омріяний кубок, перемігши остров'ян 3:13.

3. Як козаки наречених визволяли (1973)

Цей дуже стильний мультфільм оповідає про морські пригоди козаків, що ганяються за піратами, які знову викрали козачок. Гонитва проходить через колоритні стародавні держави: Стародавню Грецію, Давній Єгипет, Індію і завершується на острові піратів. Тут герої показують себе у незвичному амплуа виконавців етно-джазу...

4. Як козаки сіль купували (1975)

У цій серії козаки допомагають чумакам довезти сіль до ярмарку і відбивають напад степових розбійників під керівництвом Злого Пана. Майже вся серія є енергійною гонитвою, у якій герої втікають від нападників. Зрештою, козакам вдалося допомогти місцевим мешканцям позбутися того Злого Пана і його посіпак-слуг.

5. Як козаки олімпійцями стали (1978)

Події цієї серії пов'язані зі старогрецькою міфологією. Бог Зевс хоче припинити війни між греками й оголошує Олімпійські ігри. Марс, бог війни, має намір зірвати їх проведення. Але йому доведеться вступити в спортивне змагання з козаками, що стали на сторону олімпійців. У підсумку Тур, Грай і Око розпочинають інтенсивну спортивну підготовку і наприкінці своїх пригод стають олімпійськими чемпіонами.

6. Як козаки мушкетерам допомагали (1979)

Шоста короткометражка присвячена успішній екранізації книжки "Три мушкетери" Олександра Дюма. У мультику козаки допомогають французьким мушкетерам доправити дочку турецького султана голландському принцу, щоб той міг з нею одружитися. Підступний французький кардинал Рішельє хоче зірвати їхні плани і видати за принца свою огрядну племінницю. На щастя, козакам вдалося перемогти людей кардинала. На згадку про цю подію в Голландії тепер ростуть цілі поля тюльпанів – квітів красуні зі Сходу.

7. Як козаки на весіллі гуляли (1984)

Містична серія, яка показує одруження Тура, створена на основі творів Миколи Гоголя. У пошуках черевичків для своєї коханої козак потрапляє на шабаш до нечистої сили, яка хоче забрати у нього душу. Однак вірні друзі хитромудро рятують козака.

8. Як козаки інопланетян зустрічали (1987)

У цій серії козаки зустрічають інопланетян, карикатурно схожих на них самих. Прибульцям для повернення на рідну планету потрібно паливо, тож Тур, Грай та Око разом з гостями мандрують Європою у пошуках палива для НЛО. Дорогою вони захищають Болгарію від ворогів, винаходять водопровід у Римі і ледь не потрапляють на багаття інквізиції в Іспанії. Згодом з'ясовується, що потрібне паливе увесь цей час було в козаків під рукою...

9. Як козаки у хокей грали (1995)

Фінальна короткометражка із серії "Все про козаків" показує, як козаки Грай, Око і Тур разом з дітьми взимку роблять ковзанку й розпочинають грати у хокей. До них їде канадська хокейна команда, на яку в дорозі нападають пірати. Переодягнені розбійники розпочинають гру проти козаків, але наші герої здобувають перемогу та звільняють полонених.

Ще один мультфільм про козаків під назвою "Як козак щастя шукав" не ввійшов у культову серію. Студія "Київнаукфільм" випустила його в 1969 році, авторами короткометражки стали ті ж автори, що й всієї серії. Мультик описує пригоди козака на шляху до свого щастя...

Зараз герої мультфільмів "Як козаки…" є одними з найбільш впізнаваних персонажів в українській мультиплікації. У 2016 році вийшли оновлені "Козаки. Футбол", причому відразу у вигляді серіалу, що складається з 26 серій по три хвилини кожна. "Заточений" ж мультсеріал був під Євро.

Дивитись онлайн нові серії про козаків:

Права на нові мультики "Козаки. Футбол" та "Козаки. Навколо світу" (2018) в липні 2019 року придбав сервіс Amazon Prime. Тепер ці серії транслюватимуться на екранах в Аргентині, Бразилії, Чилі, Колумбії, Мексиці, Перу та в інших країнах. А ви вже бачили нові серії? Якщо ні – мерщій надолужуйте!

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