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Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз

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Перша серія Сімпсонів вийшла на екрани 30 років тому - фото 1
Перша серія Сімпсонів вийшла на екрани 30 років тому / IMDb

Якщо ви думаєте, що за час існування серіалу жоден із Сімпсонів не виріс, не постарішав і не змінився, то ви маєте рацію, але не на всі сто відсотків. Дивіться, як змінилися за 30 років герої улюбленого мультсеріалу!

19 квітня 1987 року в популярній передачі Шоу Трейсі Ульман показали двохвилинний ролик під назвою Good Night. Саме там глядач вперше побачив середньостатистичну сімейку зі Спрінгфілда.

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Вейлон Сміттерс

Вейлон спочатку мав був бути жовтим і з коричневим волоссям. Однак, хтось з аніматорів, чисто випадково пофарбував Сміттерса в інші кольори, а грошей і часу на перероблювання у творців не було. У наступному епізоді Сміттерс був уже таким, яким ми звикли його бачити.

Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз - фото 333999

Гомер став більш легковажним, але залишився вірним чоловіком і люблячим батьком.

Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз - фото 334000

Цікавий факт: спочатку головним героєм ситкому був Барт. Однак після перших двох сезонів з'ясувалося, що глядачам ближче Гомер, і сценаристи перевели світло рамп на нього.

Другий Номер Боб

У далеких 90-х всі герої Сімпсонів виглядали не те, щоб привабливо, але перше місце "Страшного як моє життя" забрав би Боб.

Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз - фото 334001

Мардж з типової непримітної домогосподарки перетворилася на сучасну матусю.

Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз - фото 334002

Мо Сізлак

У цієї зміни немає, здається, взагалі ніякого пояснення. Швидше за все, сіре волосся просто надає образу ще більше депресивності.

Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз - фото 334004

Цікавий факт: не відразу можна помітити, але Сімпсони – ідеальна американська сім'я. Вони у законному шлюбі, регулярно відвідують церкву, у них троє дітей, а у глави сім'ї є постійна робота, яка дозволяє утримувати будинок.

Барт став трохи відповідальнішим, більше не ображає сестер і влаштовує круті пранки.

Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз - фото 334005

Шеррі і Террі

На цих героях творці взагалі не збиралися акцентувати. Але потім вирішили, що близнючки – хороший матеріал, і щоб зробити їх більш помітними, можна перефарбувати їх волосся у фіолетовий.

Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз - фото 334007

Цікавий факт: назва міста Спрінгфілд була вибрана Грейнінгом тому, що це один з найпоширеніших американських топонімів. На карті США 34 міста, які носять назву Спрінгфілд.

Ліза стала сильною незалежною дівчинкою.

Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз - фото 334008

І звісно ж Меггі.

Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз - фото 334009

Дідусь Ейб постарішав помітніше за інших: йому важко сидіти з онуками, концентруватися на розмові, та й взагалі, роки беруть своє...

Цікавий факт: існує чотири основних (і 32 додаткових) саксофонних соло Лізи з вступних титрів. Поява будь-якого залежить тільки від настрою музичного редактора у день остаточного монтажу серії.

Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз - фото 334010

Шеф поліції Кленсі Віггам перестав винищувати злочинність у місті й перейшов на винищення пончиків:

Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз - фото 334011

А от Містер Бернс став ще злішим, підступнішим і худішим.

Цікавий факт: нікому невідомий актор Джон Джей Сміт, який озвучив в 1-й серії 3-го сезону божевільного, який вважає себе Майклом Джексоном, і був сам Майкл Джексон, якому звукозаписна компанія заборонила використовувати своє ім'я. З тієї ж причини Джексон в цьому епізоді тільки говорив, а співати за нього довелося іншому артистові.

Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз - фото 334012

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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