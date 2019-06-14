На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз
-
- 357
Якщо ви думаєте, що за час існування серіалу жоден із Сімпсонів не виріс, не постарішав і не змінився, то ви маєте рацію, але не на всі сто відсотків. Дивіться, як змінилися за 30 років герої улюбленого мультсеріалу!
19 квітня 1987 року в популярній передачі Шоу Трейсі Ульман показали двохвилинний ролик під назвою Good Night. Саме там глядач вперше побачив середньостатистичну сімейку зі Спрінгфілда.
І ще: Чіп і Дейл — бурундучки-рятівнички: Disney перезапустить популярний мультфільм
Вейлон Сміттерс
Вейлон спочатку мав був бути жовтим і з коричневим волоссям. Однак, хтось з аніматорів, чисто випадково пофарбував Сміттерса в інші кольори, а грошей і часу на перероблювання у творців не було. У наступному епізоді Сміттерс був уже таким, яким ми звикли його бачити.
Гомер став більш легковажним, але залишився вірним чоловіком і люблячим батьком.
Цікавий факт: спочатку головним героєм ситкому був Барт. Однак після перших двох сезонів з'ясувалося, що глядачам ближче Гомер, і сценаристи перевели світло рамп на нього.
Другий Номер Боб
У далеких 90-х всі герої Сімпсонів виглядали не те, щоб привабливо, але перше місце "Страшного як моє життя" забрав би Боб.
Мардж з типової непримітної домогосподарки перетворилася на сучасну матусю.
Мо Сізлак
У цієї зміни немає, здається, взагалі ніякого пояснення. Швидше за все, сіре волосся просто надає образу ще більше депресивності.
Цікавий факт: не відразу можна помітити, але Сімпсони – ідеальна американська сім'я. Вони у законному шлюбі, регулярно відвідують церкву, у них троє дітей, а у глави сім'ї є постійна робота, яка дозволяє утримувати будинок.
Барт став трохи відповідальнішим, більше не ображає сестер і влаштовує круті пранки.
Шеррі і Террі
На цих героях творці взагалі не збиралися акцентувати. Але потім вирішили, що близнючки – хороший матеріал, і щоб зробити їх більш помітними, можна перефарбувати їх волосся у фіолетовий.
Цікавий факт: назва міста Спрінгфілд була вибрана Грейнінгом тому, що це один з найпоширеніших американських топонімів. На карті США 34 міста, які носять назву Спрінгфілд.
Ліза стала сильною незалежною дівчинкою.
І звісно ж Меггі.
Дідусь Ейб постарішав помітніше за інших: йому важко сидіти з онуками, концентруватися на розмові, та й взагалі, роки беруть своє...
Цікавий факт: існує чотири основних (і 32 додаткових) саксофонних соло Лізи з вступних титрів. Поява будь-якого залежить тільки від настрою музичного редактора у день остаточного монтажу серії.
Шеф поліції Кленсі Віггам перестав винищувати злочинність у місті й перейшов на винищення пончиків:
А от Містер Бернс став ще злішим, підступнішим і худішим.
Цікавий факт: нікому невідомий актор Джон Джей Сміт, який озвучив в 1-й серії 3-го сезону божевільного, який вважає себе Майклом Джексоном, і був сам Майкл Джексон, якому звукозаписна компанія заборонила використовувати своє ім'я. З тієї ж причини Джексон в цьому епізоді тільки говорив, а співати за нього довелося іншому артистові.
Читайте також: Гра престолів 8: як Сімпсони передбачили сюжет 5 серії
-
19:24Засмагла Дорофєєва похвалилася новими обкладинками глянцю
-
19:13Android 10: відомо, які смартфони Xiaomi і коли оновляться до актуальної версії ОС
-
18:53Як кава впливає на ваше інтимне життя
-
18:43Дональд Трамп назвав принца Чарльза китом: мережу всіяли кумедні меми
-
18:22Пляжний сезон у Києві в яскравих знімках
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:18Медики розповіли, чому влітку приймати холодний душ – не найкраща ідея
-
18:10Гороскоп на 15 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Чорнобиль від НВО вляпався у гучний скандал (відеофакт)
-
17:42Чим варто замінити морозиво та газовані напої влітку
-
17:21Блогерка зі Швеції розповіла, який одяг приваблює багатіїв
-
17:14Можете видаляти: ігри, які тренують мізки, виявилися абсолютно безглуздими
-
16:55Ця смачна літня ягода заважає схудненню
-
16:42Huawei Mate X випустять на початку осені, щоб не повторити долю Samsung Galaxy Fold
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:21Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз
-
16:13Як користуватися парфумами влітку: прості поради
-
16:00Коли Петрів піст 2019 в Україні: дата початку і завершення Петрівки
-
15:57Дельфіни заводять друзів за спільними інтересами, – вчені
-
15:43ТНМК – Ми Смішили Бога: ностальгійний кліп, який повертає в дитинство
-
15:35Привітання з Трійцею 2019: смс, вірші, смс і проза з Зеленими святами
-
15:24Збірна України злетіла в рейтингу ФІФА: рекордний прорив
-
15:12Тотальний релакс: чоловік зробив автомобіль, яким можна керувати лежачи на гамаку
-
14:55Ці прості звички дозволяють продовжити молодість
-
14:43Тіна Кароль поділилася відвертим знімком у ліжку
-
18:18Медики розповіли, чому влітку приймати холодний душ – не найкраща ідея
-
16:21Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз
-
14:15Як не варто одягатися чоловікам влітку: стильні поради
-
12:00Цікавий тест: Вгадай, чи це сказав Трамп
-
08:53KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат: слухайте новий хіт гурту 2019
-
07:14Лайфхаки для водіїв: як вберегтися від аномальної спеки
- 13 червня
-
21:457 ознак того, що вона вас зраджує
-
17:56Лисий і босий підпільник: улюблені хіти зірки 90-х Андрія Миколайчука
-
15:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
-
13:31Енциклопедія їжі: як правильно та смачно приготувати окрошку
-
11:00Яким був перший у світі мобільний телефон: еволюція найпопулярнішого гаджета
-
09:02Як швидко прибрати живіт і боки в домашніх умовах
- 12 червня
-
22:57Як заснути влітку: поради, які допоможуть пережити спекотну ніч
-
21:24Чого хочуть чоловіки під час сексу: коротка мануалка
-
18:43Експерти розповіли, які загрози ховаються в офісних кондиціонерах
-
16:555 ідей, як провести вихідні влітку
-
14:30Що таке детокс: користь і шкода популярного напою для очищення організму
-
12:10ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку
-
10:51Трійця 2019 в Україні: дата, коли будуть вихідні на Зелені свята
-
07:31Як просто перетворитися з сови на жайворонка
- 11 червня
-
21:2212 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:33Україна сенсаційно вийшла у фінал ЧС з футболу U-20: відео переможного голу
-
19:55Купатися заборонено! Позеленіле море Одеси у свіжих знімках
-
17:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Бургас
-
16:14Автобусний лоукостер FlixBus вийшов на український ринок: маршрути і ціни