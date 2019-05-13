ТЕСТ: Перевір, наскільки уважно ти дивився мультфільми в дитинстві!

Деякі дітлахи мріяли стати діснеївськими принцесами, а дорослі – надривали животи від сміху під час перегляду "Шрека". Підготували для тебе цікавий тест, який виявить, наскільки добре ти пам'ятаєш деталі улюблених закордонних мультфільмів.

Русалонька, Джин з "Пригод Аладдіна", набридливий Віслюк зі "Шрека", сім гномів та інші персонажі з популярних американських мультфільмів полонили серця багатомільйонної аудиторії. Побачити улюблених героїв ти можеш у нашому тесті: перевір себе на знання цих мультиплікацій!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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