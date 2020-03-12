Як швидко прибрати у квартирі: топ крутих і корисних гаджетів

Мільйони українських господинь і ґазд витрачають на прибирання помешкання до 240 годин на рік. Цей час можна провести з користю, якщо скористатися кількома гаджетами, які дозволяють перетворити прибирання на легкий і приємний процес. Розповідаємо вам про круті пристрої, які дозволять навести лад!

Зовсім не обов'язково відразу ж бігти до крамниці по всі ці пристрої, але мати бодай один із них під рукою пасувало б. Вони допоможуть не лише швидко прибрати в оселі, а й докласти до цього процесу якомога менше зусиль.

Варте уваги: Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні

Порохотяг-щітка

Від традиційного порохотяга рекомендуємо відмовитися тим, хто проживає у невеликих квартирах, не має килимів, а також хоче бути максимально мобільним. Цей пристрій допоможе діставатися будь-яких закутків, позбавляти їх бруду, а також перетворить процес прибирання на одне задоволення, адже вам не потрібно буде боротися зі шнурами, які так і плентаються за вами по всій хаті, якщо використовувати звичайний порохотяг.

Окремі моделі вміють робити вологе прибирання

Перед покупкою слід звернути увагу на конструкцію. Є порохотяги, які зі звичайних трансформуються на ручні, що дуже зручно, якщо потрібно поприбирати, до прикладу, м'які меблі.

Середній час роботи такого порохотяга – 45 хвилин. На зарядку може піти до 6 годин.

Утім, якщо вашу оселю прикрашають килими, а також шерсть улюбленого пухнастика на них, то порохотяги-щітки – не найкращий варіант, адже їхньої потужності банально може не вистачити, аби здійснити прибирання на найвищому рівні.

Робот-порохотяг

Ще одне диво техніки, яке так полюбилося людям по всьому світу. І ми не впевнені, чи то за його ефективність та зручність, чи то за вірусні відео з домашніми улюбленцями, які безтурботно роз'їжджають на пристрої по оселі. Втім, не це є зараз важливим пунктом.

Чому робот-порохотяг? Та тому, що для його прибирання вам не потрібно бути присутніми в оселі. Головне, щоби пристрій не заплутався в дротах, не застряг між двома табуретками, або не наїхав на якусь перешкоду, яка стане на заваді чистоті в оселі. В решті випадків його завдання буде виконане на всі 100%, а підлога у вашому помешканні (особливо під ліжком) потішить вас чистотою.

Кому підійде робот-порохотяг? Передовсім тим, у кого ламінат або дерев'яна підлога. На плитці цей диво-пристрій поводить себе вельми дивно (але не завжди). Також у вашій квартирі не має бути багато перешкод. До прикладу, ніжки офісного крісла можуть стати тим ще випробуванням для цього приладу, тож врахуйте це перед тим, як запускати його. Не менша катастрофа – дроти та довгі фіранки. Щіточки робота залюбки накрутять на себе все, що можна накрутити. Ваша забава буде не лише розплутати цей клубок Аріадни, а й продовжити процес прибирання.

Середній час роботи робота-порохотяга – 45 хвилин. Час зарядки – 4-6 годин.

Кому не підійде робот порохотяг? Тим, у кого в домі недостатньо простору, у кого на підлозі високі килими, а також високі пороги між кімнатами. Та й узагалі, будь-які перешкоди, на які гаджет може наїхати та панічно дригатися, аби вирватися з тенет. Усе це може стати причиною того, що прибирати вам доведеться самим, а робот просто прикрашатиме один з кутків помешкання.

Пароочисник

Ще один крутий і зручний гаджет, який може допомогти вам у господарстві. Його основна функція – прибирання за допомогою пари. Особливо актуально це, коли в домі є алергіки та маленькі діти, а також господині, які хочуть, аби кожна поверхня була продезинфікована. Віруси, всяке таке.

Для кого пароочисник? Для тих, хто хоче без зайвих клопотів помити вікна, підлогу, видалити наліт у ванній або жир у духовці. Також він допоможе продезінфікувати поверхні, що особливо актуально в сучасних реаліях.

Пароочисник допоможе прибирати бруд з усіх поверхонь

Моделі абсолютно різні, тож і можливості у них варіюються. Це може бути щось ультракомпактне, що допоможе очищати лише якісь невеликі за площею помешкання, так і потужний пристрій, розрахований на прибирання великого будинку. Перед покупкою слід звернути увагу на об'єм резервуара для води, а також на функціонал.

Відразу ж зазначимо, що пароочисник обробляє поверхні гарячою парою, тож будьте обережними та не дозволяйте дітям гратися з цим пристроєм, аби вони не ошпарилися.

Зберігайте спокій і мийте руки з милом, а також не забувайте вмикати Радіо МАКСИМУМ під час прибирання. Гарантуємо вам круті емоції та справжні хіти, які перетворять рутинне заняття на приємну пригоду!

Читайте також: Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні