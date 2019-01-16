Як брови впливають на привабливість жінок: відповідь учених

Науковці виявили, як густі брови змінюють привабливість жінок в очах чоловіків.

Американські науковці з Оклендського університету в Мічигані провели опитування серед тисячі осіб, які розповідали про привабливість жінок на різних фото. Таким чином учені намагались визначити, які риси роблять красунь привабливішими.

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Виявилося, що найбільше чоловіків вважають сексуальними та привабливими представниць жіночої статі, у яких густі брови. за словами провідного автора дослідження, доктора Лізи Веллінг, експеримент з фото показав, що найпопулярніша форма брів, яка подобається чоловікам, така ж, як у відомої акторка Одрі Хепберн та екс-моделі Кари Делевінь.

До слова, недавнє дослідження канадських учених показали, що люди з густими бровами, здебільшого, мають дуже високу самооцінку та значну самовпевненість.

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