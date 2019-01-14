П'ять простих способів запам'ятовувати нову інформацію

На раптову забудькуватість скаржаться мільйони сучасних людей. Фахівці назвали п'ять простих способів покращити пам'ять та концентрацію, підтверджених науковими дослідженнями.

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Це може бути відтискання від стіни, присідання, ходьба сходами або біг. Недавно наукові дослідження показали, що вправи, спрямовані на почастішання роботи серця, знижують ризик розвитку хвороби Альцгеймера, а також покращують здатність запам'ятовувати інформацію.

Кардіо покращують здатність запам'ятовувати нову інформацію / medibank

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Не відволікайтесь!

Якщо ситуація вимагає розумових зусиль та запам'ятовування, важливо не відволікати увагу на непотрібні деталі. Експерти рекомендують не перебувати в постійному інформаційному потоці, час від часу вимикати телефон, сповіщення, музику та телевізор. Іноді варто просто побути в тиші.

Спіть щонайменше 7 годин

Ще один ефективний спосіб покращити когнітивну функцію та здатність запам'ятовувати – висипатися. За словами науковців, повільна фаза сну – найбільш важлива для запам'ятовування, адже під час неї нова інформація переходить в довготривалу пам'ять. Сон, який триває менше, ніж 7 годин, обмежує час повільної фази.

Здоровий сон сприяє запам'ятовуванню / thesun

Асоціативний ряд

Один зі способів, багаторазово підтверджений науковцями – асоціювати нову інформацію з уже чимось дуже знайомим. Це показує процес запам'ятовувати, адже нові деталі приєднуються до все сформованої нейронної мережі спогадів.

Уникайте стресу

Сильний стрес б'є по пам'яті у зв'язку з тим, що нервова система акумулює свої ресурси для захисту організму. Хочете мати гарну пам'ять – вивчайте практики, що захищають від нервового напруження, наприклад, медитацію. Також корисно пити заспокійливі чаї.

Навчіться розслаблятися / yogajournal

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