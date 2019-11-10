Як електронні системи впливають на ремонт автомобілів

Ремонт тепер можна робити лише в офіціалів

Оснащення сучасних автомобілів складними системами активної безпеки призвело до того, що виконати кваліфікований ремонт після аварії можна тільки в офіційних дилерів. Це, власне, може стати справжнім головним болем для власників авто!

З огляду на високу складність електронних систем, які забезпечують сучасним автомобілям, наприклад, утримання смуги руху, автоматичне гальмування та виявлення сліпих зон, багато виробників запевняють, що тільки оригінальні запчастини і ремонт силами авторизованих сервіс-центрів можуть забезпечити безпеку.

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У США це викликало шквал критики від незалежних ремонтних майстерень та виробників запчастин, які наразі домінують на вторинному ринку. Ці невеликі компанії стверджують, що можуть випускати деталі та виконувати необхідні роботи в кілька разів дешевше, але автовиробники навмисно створюють їм проблеми.

Наприклад, Subaru повідомляє своїм американським клієнтам, що будь-які проблеми, викликані втручанням у систему EyeSight, що не покриваються гарантією. Nissan, Infiniti і Volvo обіцяють проблеми з гарантійним ремонтом, якщо виявлять, що неавторизовані сервіси виконували будь-які роботи, пов'язані з електронними асистентами водіння.

Сервісникам не подобається ідея з обмеженнями

General Motors і Honda стверджують, що оригінальні деталі і ремонт у офіційних дилерів важливі для забезпечення безпеки, але відмовити в гарантії не загрожують. Незалежні ремонтні майстерні і виробники запчастин попросили Федеральну торгову комісію США і владу штатів втрутитися і вплинути на автовиробників, щоб ті перестали обмежувати їх права і водночас поділилися ліцензіями на програмне забезпечення для діагностики і ремонту систем безпеки, до яких сьогодні є доступ тільки у офіційних дилерів.

Представники автомобільної індустрії, однак, стверджують, що рівень складності нових систем безпеки вводить нові правила гри для вторинного ринку: вони вважають, що у невеликих сервісів немає ані кваліфікації, ані відповідного досвіду для виконання якісної заміни камер, радарів і ультразвукових датчиків, вбудованих в бампери, крила, дзеркала і вітрові скла сучасних автомобілів.

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