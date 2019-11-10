Викрасти за 60 секунд: на торги виставили Mustang з улюбленого фільму мільйонів

На сайті аукціонного будинку Mecum з'явився новий лот – один із 11 екземплярів Ford Mustang, створених для фільму "Викрасти за 60 секунд". Після недавньої реставрації фастбек проїхав всього 145 кілометрів.

Виставлений на продаж Ford Mustang Eleanor 1967 року побудований фірмою Cinema Vehicle Services. Згідно зі студійним списком автомобілів, він має назву The Dream Car (Автомобіль мрії) і використовувався для зйомок крупних планів екстер'єру й інтер'єру під час сцен погоні з "Викрасти за 60 секунд" 2000 року. Після закінчення роботи над фільмом фастбек повернувся у CVS, де пройшов процедуру реставрації.

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Автомобіль оснащений 5,8-літровим small-блоком Ford з впусканням Edelbrock Performer, вихлопом Magnaflow і алюмінієвою головкою блоку циліндрів. У парі з двигуном працює п'ятиступінчаста механічна коробка передач Tremec. Крім того, Mustang обладнаний диференціалом Positraction, підсилювачем керма, гальмами Willwood і системою закису азоту, яка збільшує потужність на 100-125 кінських сил.

Ціна такого Mustang не повідомляють. Але цьогоріч на аукціоні Barrett-Jackson у Скоттсдейл інший автомобіль зі зйомок "Викрасти за 60 секунд" продали за 385 тисяч доларів.

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