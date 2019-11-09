Новий Corvette виявився найшвидшим в історії

Chevrolet розкрив офіційні характеристики купе Stingray восьмого покоління, яке стало найшвидшим Corvette в історії. Зауважимо, що показники здивували навіть інженерів компанії.

Згідно з офіційними даними, Chevrolet Corvette Stingray з опціональним пакетом Z51 розганяється з місця до 60 миль на годину (96,56 кілометра на годину) за 2,9 секунди і долає чверть милі за 11,2 секунди, розвиваючи швидкість 195 кілометрів на годину.

Вам знадобиться: Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені

Утім, навіть без пакета Z51 Corvette повільніший у розгоні до 60 миль на годину всього на 0,1 секунди, а чверть милі купе проїжджає за ті ж 11,2 секунди, але при цьому розганяється до 198 кілометрів на годину завдяки кращій обтічності кузова. Характеристики родстера поки не повідомляються, але він напевно стане трохи повільнішим через нарощення маси.

Новий Corvette виявився надзвичайно швидким

Менеджер з експлуатаційних характеристик марки Chevrolet Алекс Макдональд розповів, що ці цифри суттєво перевершили очікування розробників. Хоча 6,2-літровий мотор LT2 має точно такий же робочий об'єм, що і агрегат LT1 на минулому поколінні, інженери запевняють, що двигун Corvette новий, в іншому випадку він би носив індекс LT1.2.

Випробувати динаміку Corvette покоління C8 покупці зможуть нескоро: через тривалий страйк працівників концерну GM купе добереться до американських дилерів з неабиякою затримкою – щонайменше у лютому 2020 року.

Читайте також: З молотка пустять ексклюзивний Lamborghini Countach