Як допомогти притулкам під час війни: 5 варіантів врятувати тварин

Під час війни постраждали і притулки, де через агресію російських окупантів тварини могли залишитись знову без даху над головою, а чимало з улюбленців втратили своїх господарів. Тому зібрали кілька дієвих способів допомогти притулкам в цей складний час.

Воєнний стан через вторгнення російських військ змусив забути про звичайне життя у всіх його аспектах. Тому, якщо ви прагнете допомагати, то є чимало варіантів, серед яких волонтерство, підтримками наших неймовірних військових, біженців, літніх людей, а також притулків. Через те, що чимало людей були змушені покинути домівки, побільшало і безпритульних тварин. Деякі ж установи втратили фінансову підтримку та могли залишитись без умов для турботи про братів наших менших.

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Як можна допомогти притулкам під час війни:

1. Переказати кошти. Але для початку варто перевірити, чи справді притулку потрібні фінанси, а не якийсь інший вид допомоги. Також дуже уважно перевіряйте, через які системи та куди саме надсилаєте кошти.

2. Привезти їжу, воду, ліки, інше, що може бути необхідне для притулку (це потрібно уточнити або знайти інформацію на офіційних сторінках). Будьте дуже обережні, якщо притулок знаходиться у зоні бойових дій чи шлях лежить через неї.

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3. Привезти матеріали чи щось полагодити. Багато притулків після обстрілів та пожеж залишилися без вольєрів, кліток, без електрики, води. Якщо ви можете привезти будівельні або інші матеріали, полагодити електрику та водопостачання – приїжджайте. Нагадуємо: будьте дуже обережні, якщо притулок знаходиться у зоні бойових дій чи шлях лежить через неї.

4. Інформаційна допомога. Ви можете ділитись у власних соцмережах, що притулкам необхідна допомога, особливо, якщо мешкаєте за кордоном – першочергово потрібен зелений коридор для евакуації людей, тварин та для гуманітарної допомоги. Спробуйте під'єднати якомога більше людей, але й не забувайте перевіряти притулки.

5. Взяти тварину з притулку – так, зараз важкі часи, але навіть якщо ви врятуєте одне життя – це вже багато, а притулку стане легше прогодувати решту тварин. А ще точно не пошкодуєте про те, що тепер у вас є новий вірний друг!

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