Як перетинати кордон з тваринами: важлива інформація

Російські окупанти намагаються продовжувати наступ на територію України, тож багатьом громадянам доводиться рятувати свої життя, тікаючи в інші країни. Але для цього не потрібно покидати своїх домашніх улюбленців, адже їх приймуть і без документів!

Чимало українців, які вимушені покинути свої домівки через напад РФ, можуть забрати з собою тварин без жодних проблем. Тому, будь ласка, не залишайте своїх улюбленців напризволяще. У ЛКП "Лев" розповіли, яка ситуація з перевезенням тварин на кордонах різних країн.

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Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина допускають тварин без документів, оскільки все можна зробити на кордоні.

"На словацькому кордоні це працює так: на всіх 4 прикордонних переходах тварин залишають без документів, їм не потрібно мати паспорт чи карту щеплень. Тварини, які не відповідають звичайним умовам, повинні відправитись на карантин (не менше 5 днів), який влаштовує Словаччина", – йдеться у повідомленні.

Господар улюбленця має заповнити форму на кордоні з усією необхідною інформацією, яку передають у державну ветадміністрацію (ŠVPS). Далі форму спрямовують на конкретну станцію, де тварину перемістять на карантин. Як тільки він завершиться, то пухнастика чи пернатого повернуть власнику.

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Для ввезення тварин до Чеської Республіки ситуація наступна: собаки, коти та тхори можуть потрапити в країну без позначення мікрочипом або татуюванням, і не потрібні жодні інші документи та експертизи.

Після в’їзду в Чехію для тварин введено 10-денний карантин:

Упродовж 72 годин тварина клінічно оглядається приватним ветеринаром, щоб виключити наявність сказу;

З п’ятого по десятий день карантину тварину повторно оглядають на сказ. Якщо не з'являється жодним симптомів, то їй роблять щеплення не пізніше десятого дня карантину та видають сертифікат.

Варто додати, що інші домашні тварини жодним чином не обмежені.

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