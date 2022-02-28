Як захистити домашніх тварин під час повітряної тривоги

Власники собак та котів під час повітряної тривоги не забувають про своїх улюбленців та беруть їх до укриттів. Але й там тварини можуть відчувати серйозну тривогу через велику кількість людей, звуки та яскраве освітлення. Як захистити домашніх улюбленців під час евакуації – читайте далі.

Сигнал повітряної тривоги змушує не лише людей, а й їхніх улюбленців відчувати себе у небезпеці. І навіть перехід до укриттів, метро, підвалів чи бомбосховищ викликає у котів та собак значний стрес, адже там перебуває чимало незнайомців, є нові запахи та гучні звуки. У ТСН зібрали поради, як зменшити хвилювання людям та їхнім улюбленцям під час евакуації. Якщо люди ще усвідомлюють ситуацію повністю та намагаються подолати паніку, то з пухнастими друзями все складніше.

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Як допомогти домашнім тваринам під час евакуації:

Візьміть з собою шприц без голки на випадок, якщо тварина відмовиться пити;

Не забудьте взяти хоча б одну-дві упаковки вологого корму – це допоможе і нагодувати, і напоїти кота;

Давайте тваринці якомога більше води, якщо вона не може йти в туалет вже тривалий час;

Візьміть у переноску вдосталь "пелюшок" (або якусь тканину)

Накривайте переноску щільною тканиною, бо коти й собаки невеликих порід швидко лякаються яскравого освітлення, дуже гучних звуків та нових людей навколо.

Lydia Torrey on Unsplash

У жодному випадку не покидайте своїх друзів менших під час евакуації чи переїзду!

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