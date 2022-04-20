Як блокувати ворожі повідомлення у месенджерах: поради від Держспецзв'язку

Вороги продовжують також інформаційну війну проти України. Один із її методів – розсилання повідомлень у месенджерах. Розповідаємо, що зробити для того, щоб вони не приходили на ваш телефон.

У Держспецзв'язку наголосили на тому, що зараз надзвичайно важливо дотримуватися кібергігієни. Тож потурбуйтеся про те, щоб окупанти не мали можливості надсилати вам повідомлення.

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Як зробити свій месенджер безпечнішим

Візьміть на озброєння цю інструкцію. Усього за кілька кроків ви можете зробити використання месенджерів безпечнішим. Для цього перейдіть у розділ "Конфіденційність та безпека". Після цього встановіть такі налаштування:

Хто може бачити номер телефону – Ніхто Хто може знайти за номером – Мої контакти Хто може бачити час моєї останньої активності – Ніхто Хто може бачити фото та відео мого профілю – Мої контакти Хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень – Мої контакти Хто може мені телефонувати – Мої контакти або Ніхто, тут також – для Peer-to-peer слід встановити значення – Мої контакти або Ніхто (це параметр, який дозволяє отримувати, або не отримувати вашу IP-адресу користувачам, які вас викликають) Хто може додавати мене до чатів – Мої контакти

У Держспецзв'язку нагадали, що масові розсилання повідомлень можуть робити лише оператори. Наприклад, вони розсилають сповіщення під альфанумеричним ім'ям "ДСНС" та "Ukraine". У них українцям намагаються донести важливу інформацію.

Нагадуємо, що черпати інформацію необхідно лише з офіційних джерел. Потурбуйтеся не лише про свою кібергігієну, а й про рідних і близьких.

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