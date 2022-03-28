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війна

Як подати докази злочинів окупантів проти українців: проста інструкція

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Куди подавати докази злочинів російських окупантів - фото 1
Куди подавати докази злочинів російських окупантів / скриншот сайту

Вторгнення російських військових змусило українців забути про нормальне життя. Тому поки ЗСУ захищають країну, то ми можемо зібрати докази всіх жахливих злочинів агресора. Як це зробити – читайте далі.

У Мінцифри нагадали про спеціальний портал "російсько-українська війна: докази", де збирають всі факти агресію проти українців. Тут можна поповнювати список, щоб посилити покарання для агресора.

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Сайт російсько-українська війна: докази

Як подати докази злочинів окупантів проти українців: проста інструкція - фото 501989

На сайті можна надіслати 3 типи доказів:

1. Про воєнні злочини проти українців та злочини проти людяності. Йдеться про поранення чи загибель мирних мешканців, фізичне насилля, позбавлення волі, диверсії.

"Усі докази будуть використані для притягнення Росії до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення", – наголошують у Мінцифри.

2. Про матеріальні збитки. Приміром, будь-яка інформація про руйнування та шкоду, завдану окупантами. Йдеться у про приватне і про державне майно.

3. Про порушення прав людини. Якщо ви були очевидцем порушення прав людини, фіксуйте та надсилайте докази. Вони будуть направлені в Європейський суд з прав людини.

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