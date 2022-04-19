У Мінцифрі розповіли, як оформити статус ВПО та отримати фінансову допомогу

Відтепер у Дії внутрішньо переміщені особи можуть зареєструвати себе та своїх дітей, а також оформити виплату від держави. Читайте далі та дізнайтеся, як це зробити.

ВПО – статус, який можуть оформити ті люди, які були змушені покинути свій дім і переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення росії.

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Зараз ця послуга діє для тих, хто перебуває в Україні й раніше не мав статусу ВПО.

"Соціальні допомоги постраждалим від війни: інформація про виплати, допомогу та отримання статусу внутрішньо переміщеної особи ми разом з Мінсоцполітики зібрали на ЦЬОМУ сайті", – повідомив Михайло Федоров, голова Мінцифри.

Для тих, хто отримає статус ВПО передбачена щомісячна виплата. На одного дорослого – 2 000 гривень, на одну дитину – 3 000 гривень. Ці кошти можна отримати на картку єПідтримка, а от витратити можете на що завгодно або зняти готівку, або переказати на інший рахунок.

Як отримати статус та допомогу для ВПО в Дії:

Оновіть застосунок "Дія".

У розділі "Послуги" оберіть "Отримати статус ВПО".

Вкажіть своє поточне місцеперебування та підтвердьте геолокацію. Ця процедура відбувається один раз, для того, щоб ви могли скористатися послугою.

Для тих, у кого є діти, можна отримати статус переселенця й для них. Свідоцтва про народження дітей підтягнуться в Дію автоматично або введіть їх вручну.

Далі оберіть картку єПідтримка, на яку й надійдуть кошти.

Також вкажіть, яка допомога вам необхідна та залиште контактні дані. Мається на увазі потреба в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарній допомозі. Ці дані отримає Мінсоц і працівники соцзахисту зв'яжуться з вами.

На цей момент заява має бути сформована, тож перевірте її, підтвердьте правдивість даних та натисніть "Надіслати".

Важливо: Довідка ВПО з'явиться з вашими цифровими документами в Дії. Далі очікуйте виплати на картку єПідтримка.

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