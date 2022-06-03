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Як безпечно їздити за кермом вночі: 7 головних правила від досвідчених водіїв
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Здавалося б, ніч – зручний час для того, щоб їздити. На дорогах мало пішоходів, велосипедистів та інших машин. Але видима легкість керування автомобілем у темну пору доби оманлива. Тож ділимося кількома "заповідями" досвідчених водіїв, які зведуть до мінімуму небезпеку поїздки у темряві.
Водіння у нічний час не просто дратує багатьох досвідчених і не дуже водіїв, це взагалі небезпечна річ. Зовні ситуація, начебто, мало чим відрізняється від денної їзди: правила дорожнього руху залишаються без змін, автомобіль той же, дорога знайома... Але насправді ситуація різко змінюється у бік зниження рівня безпеки. А зараз це особливо актуально, адже на дорогах потрібно бути особливо обережними у будь-який період доби під час воєнного стану. Тому читай на Радіо MAXIMUM 7 порад для автомобілістів після заходу сонця. Вони точно стануть тобі у пригоді!
До слова: Правила швидкої їзди на трасі: нюанси, які повинен знати кожен водій
Налаштуй фари
Перед тим, як відправитися у нічну поїздку, тобі слід відрегулювати рівень нахилу світла фар. Якщо ззаду буде сидіти один пасажир, то коректор потрібно перемістити у положення "1", якщо двоє – в положення "2". Існує ще й третє положення, яке ставиться, якщо в багажнику є ще й вантаж.
Під час наближення зустрічного транспорту вночі потрібно їх правильно перемикати. Що стосується дальнього світла, то, наближаючись до іншого авто, потрібно дальнє світло перемикнути на ближнє.
Найнебезпечніше час – це не ніч, а сутінки, коли тільки починає темніти. Тобі здається, ніби ти все бачиш. Але видимість у цей час буває обмеженою, і тому потрібно обов'язково увімкнути габаритні вогні та ближнє світло.
Зменш світло приладової панелі
Не нехтуй зменшенням інтенсивності освітлення у салоні. Йдеться не про необхідність вимикати світло всередині салону під час руху (це і так зрозуміло), а про зменшення інтенсивності підсвічування приладової панелі та центральної консолі. Багато сучасних автомобілів "вміють" підлаштовуватися під зовнішнє освітлення, приглушаючи світло в темряві. Але якщо такої системи на твоєму автомобілі немає, доведеться це зробити вручну і зменшити яскравість підсвічування "приборки".
Цей трюк дозволить зменшити напругу очей, ти не будеш відволікатися від дороги, видимість поліпшиться, а відблиски на вікнах будуть мінімальними.
Не дивись на фари зустрічних автомобілів
Яскраві вогні можуть серйозно порушити концентрацію вночі. Всередині машини твої очі звикли до тьмяного світла приладової панелі та темної дороги попереду. Дуже легко відволіктися і подивитися на яскравий дорожній знак або фари вантажівки, спрямовані у твою сторону, навіть не усвідомлюючи цього. Старайся відводити погляд від яскравих вогнів на дорозі та не дивитися на фари зустрічних автомобілів.
Що робити, якщо сліплять? На короткий час переведи погляд на край капота вправо. Ти будеш стежити за ситуацією на дорозі, не втрачаючи контролю, але засліпити тебе вже не вийде.
Протри лобове скло
Вітрове скло, яке виглядає чистим днем, може мати невидимі розводи, які вночі призводять до появи відблисків. Щоб їх прибрати, є невеликий автомобільний лайфхак: протри скло з внутрішньої сторони звичайною газетою. Добре зімни папір і три насухо. Те ж саме можна зробити з бічними вікнами.
Увімкни протитуманні фари
Протитуманні фари не допомагають водієві краще розгледіти дорогу вдалині, проте вони дозволять швидше виявити невеликі камені і ями на дорозі безпосередньо перед автомобілем. Протитуманки спрямовані максимально вниз, туди, де навіть ближнє світло фар проходить повз.
Цей трюк відноситься тільки до передніх протитуманок. Задні можна вмикати виключно в умовах обмеженої видимості.
Очисть і відрегулюй зовнішні дзеркала
Брудні дзеркала, так як і брудне лобове скло, можуть відображати і спотворювати світло, яке відволікає. Брудні дзеркала відображають вогні від автомобілів позаду тебе у вигляді відблисків, тому очистити їх від бруду або крапель води потрібно обов'язково. Крім того, відрегулюй вночі зовнішні дзеркала так, щоб ти зміг відвести більшу частину світла фар автомобілів, відображених в них.
Лайфхак. Досвідчені водії рекомендують направити дзеркала трохи вниз. Таким чином, ти зможеш бачити автомобілі позаду, трішки нахиляючи голову вперед, але при цьому тебе не будуть сліпити.
Також не забудь перемкнути внутрішнє дзеркало заднього виду на нічний режим або автоматичне затемнення.
Одна фара
Якщо на зустрічній смузі видніється лише одна фара – це не обов'язково мотоцикл, це може бути й автомобіль, а за кермом цілком може виявитися п'яний водій. Припускаючи спочатку найгірший варіант – краще про всяк випадок пригальмувати і здати трохи до узбіччя. Перестрахування зайвим не буває.
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