Правила швидкої їзди на трасі: нюанси, які повинен знати кожен водій

Сьогодні практично кожному водію доводиться їздити трасою, але що робити тим, хто нещодавно отримав права і рух за містом викликає страх. Лови поради, які допоможуть новачкам не панікувати при поїздці на довгі відстані, а досвідченим автомобілістам освіжити знання.

Їзда трасою, на перший погляд, видається абсолютно нескладною, адже які труднощі можуть виникнути при водінні по дорозі, більша частина якої – пряма лінія? Але кожен колись був новачком, у якого при поїздці на довгі відстані тряслися ноги та пітніли долоньки. Отже, якщо ти той самий новачок, який тільки встиг намотати свої перші кілометри у міському режимі, і тобі раптом потрібно поїхати у справах за місто. Без паніки! Ось кілька порад від Радіо MAXIMUM для безпечного нового рівня водіння.

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Якщо не дотримуватися правил їзди за містом, то поплатитися можна не тільки штрафом. Важливо не забувати, що на трасі набагато вища швидкість руху, тому потрібно розуміти, що і поведінка машини сильно відрізняється від тої, до якої ти звик у місті.

Як безпечно їхати трасою

Швидкість

Звичайно ж найголовніше й основне правило – не ризикувати. Не піддавайся спокусі хорошої рівної дороги та не перевищуйте швидкість. Крім цього, попереду може очікувати неприємний сюрприз у вигляді іншого зустрічного авто, яке несподівано з'явиться на твоєму шляху. Якщо тобі потрібно з'їхати з траси, стеж за спідометром. У тебе може з'явитися відчуття, що ти уповільнився до 20 км/год, але на спідометрі буде 40-50 км/год – усе через звикання до руху на великій швидкості. Це може стати причиною ДТП.

Гальмування в умовах траси

Під час навчання водінню в автошколі, як про єдиний спосіб сповільнити автомобіль розповідають про вижимання гальма. Але при русі на високій швидкості, таким чином гальмувати не слід. Спочатку необхідно знизити швидкість до 30-40 км/год, після чого виконувати гальмування з вижатим зчепленням.

Обгін

Теж дуже важлива деталь, оскільки ти новачок, то, найімовірніше, не можеш тверезо оцінити ситуацію і відстань до зустрічного авто. Сумніваєшся? Тоді краще не обганяти, а дочекатися більш слушного моменту.

Повільна їзда

Їхати швидко небезпечно, але й рухатися зі швидкістю 30-50 кілометрів на годину теж не бажано. Є ризик того, що ззаду хтось може їхати на шаленій швидкості і не встигне зреагувати. Цей водій може протаранити тебе, особливо якщо з такою швидкістю входив в поворот і не міг припустити, що попереду хтось повзе повільно.

Поворотники

Вирушаючи на далекі відстані, не забувай, що це та ж сама дорога, що і в місті. Ти повинен позначати свої маневри поворотниками. Завжди намагайся дотримуватися дистанції і стеж за дорожньою ситуацією у дзеркалах заднього виду.

Фури

Це той вид транспорту, який не дає спокою водіям легкових авто. А на трасі вантажівок найбільше. Водії габаритних машин зазвичай мають великий досвід водіння. Вони не бояться швидкості та не дивляться на розміри машин. Але це не найстрашніше. Дуже часто водії фур перебувають за кермом дуже довго і деякі засинають прямо у дорозі. Від цього не застрахований ніхто. В цьому випадку тобі потрібно бути пильними і піклуватися не тільки про своє здоров'я. Якщо ти побачив, що попереду фура незрозуміло поводиться, то використовуй різні сигнали, які можуть розбудити колегу по дорозі.

Три головні небезпеки на трасі

Критично збільшується гальмівний шлях, тому потрібно тримати більшу дистанцію. Зменшується час для реакції на зміну обстановки. Через високу швидкість і монотонність за вікном створюється оманливе відчуття, що все спокійно. Однак у разі виникнення будь-якої перешкоди на дорозі вона наближається критично швидко і часу на роздуми та дії залишається дуже мало. Набагато вищий ризик втрати курсової стійкості. Висока швидкість збільшує і сили, що діють на автомобіль. Це стосується як інерції, так і відцентрової сили. Шини просто не здатні утримати авто на траєкторії. Тому на віражах машина може не втриматися і її буквально витягує відцентровим прискоренням назовні віражу. Так що, ризик вилетіти з дороги на узбіччя, або зустрічну смугу дуже високий.

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