Як безпечно відпочивати на пляжі та на водоймах: поради експертів

Пандемія коронавірусу змусила людей по всьому світу змінити своє життя кардинально, однак літо нагадало про можливість хоча б трішки відпочити. Як це робити безпечно на пляжах - читайте далі.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явився волонтерський профіль Коронавірус.Інфо, на якому щодня публікують поради та важливу інформацію. Нещодавно фахівці розповіли про те, як відпочивати влітку на пляжах і турбуватись про своє здоров'я.

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"Почнемо з водойми. За даними науковців, зараз немає остаточних даних, що вірус може передаватися у відкритих водоймах, річках чи у солоній воді. Тому купання дозволене, просто все одно намагайся не наковтатись води, бо там точно нічого корисного не зловиш", – йдеться у повідомленні.

Що ж до пляжів, то ймовірність інфікуватись коронавірусом доволі висока, якщо навколо чимало людей. Тому варто обирати такі місця, які не є шалено популярними, а також дотримуватись цих простих, але важливих рекомендацій.

Правила відпочинку на пляжі під час коронавірусу:

Дотримуватись дистанцію 1,5 м з іншими людьми. Лежаки, шезлонги та інші об’єкти, на яких можна лежати чи сидіти, також мають бути на відстані не менше 1,5 м.

Не торкатись на пляжі предметів (парасольок, шезлонгів тощо), якщо не впевнені, що вони продезінфіковані

Не переодягати в тісних роздягальнях, де чимало людей

Використовувати антисептик або мити руки з милом перед вживанням їжі, а також кожного разу, коли вони забруднились

Не обмінюватись жодними речами з іншими людьми

Не залишати на пляжі використані рукавички, маски, серветки та інше сміття

Людям за 60, а також тим, хто має ознаки респіраторного захворювання або є в групі ризику, краще відмовитись від пляжів.

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