Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 24 червня

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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 24 червня: в Україні виявлено 39 014 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 940 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 254 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 82 439 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 39 014 Одужали 17 409 Померли 1 051

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (4 368) та у Чернівецькій області (4 357). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 723 Волинська область 1 955 Дніпропетровська область 1 060 Донецька область 376 Житомирська область 1 304 Закарпатська область 2 369 Запорізька область 559 Івано-Франківська область 2 124 Кіровоградська область 634 Київ 4 528 Київська область 2 332 Львівська область 4 432 Луганська область 75 Миколаївська область 368 Одеська область 1 370 Полтавська область 300 Рівненська область 3 164 Сумська область 272 Тернопільська область 1 786 Харківська область 1 891 Херсонська область 188 Хмельницька область 627 Чернівецька область 4 478 Черкаська область 614 Чернігівська область 494

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-06-2020:

Захворіли 9 359 818 Одужали 5 046 314 Померли 479 880 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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