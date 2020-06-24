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Коронавірус Карантин

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 24 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 24 червня: в Україні виявлено 39 014 випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 24 червня - фото 411958

За попередню добу було зафіксовано 940 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 254 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 82 439 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 39 014
Одужали 17 409
Померли 1 051

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (4 368) та у Чернівецькій області (4 357). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 723

Волинська область

 1 955

Дніпропетровська область

 1 060

Донецька область

 376

Житомирська область

 1 304

Закарпатська область

 2 369

Запорізька область

 559

Івано-Франківська область

 2 124

Кіровоградська область

 634

Київ

 4 528

Київська область

 2 332

Львівська область

 4 432

Луганська область

 75

Миколаївська область

 368

Одеська область

 1 370

Полтавська область

 300

Рівненська область

 3 164

Сумська область

 272

Тернопільська область

 1 786

Харківська область

 1 891

Херсонська область

 188

Хмельницька область

 627

Чернівецька область

 4 478

Черкаська область

 614

Чернігівська область

 494

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 24 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 24 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-06-2020:

Захворіли 9 359 818
Одужали 5 046 314
Померли 479 880

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 24 червня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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