Карантин в Україні продовжили до 31 липня: які правила будуть діяти

Епідемія коронавірусу в Україні не вщухає / gettyimages

Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 червня ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин в Україні через зростання кількості хворих на COVID-19. Розповідаємо, які обмеження та правила будуть чинними до 31 липня.

​​В уряді наголосили, що впродовж останнього тижня кількість захворілих на коронавірус в Україні постійно збільшується, а послаблення обмежень багато хто сприйняв як скасування карантину.

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Відтак, міністри вирішили продовжити дію адаптивного карантину до 31 липня, адже це, за їхніми словами, наразі це найефективніший спосіб протистояти поширенню COVID-19.

До 31 липня в Україні будуть діяти такі правила:

заборонятиметься перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

у транспорті заборонятиметься перевезення більшої кількості пасажирів, ніж передбачено місць для сидіння.

Водночас у регіонах зі значним поширенням COVID-19 карантинні обмеження можуть посилити щодо:

проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;

роботи метрополітену;

перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;

відвідування закладів дошкільної освіти;

роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;

діяльності закладів харчування.

егіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься регіон, у якому наявна одна з перелічених ознак: завантаженість ліжок становить понад 50%

середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань становить менш ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 понад 11%

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більш ніж 8 випадків 100 тисяч населення. Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на основі оцінки епідемічної ситуації.

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