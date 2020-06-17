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Карантин в Україні продовжили до 31 липня: які правила будуть діяти
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Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 червня ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин в Україні через зростання кількості хворих на COVID-19. Розповідаємо, які обмеження та правила будуть чинними до 31 липня.
В уряді наголосили, що впродовж останнього тижня кількість захворілих на коронавірус в Україні постійно збільшується, а послаблення обмежень багато хто сприйняв як скасування карантину.
До теми: Скільки хворих на Covid-19 в Україні станом на 17 червня
Відтак, міністри вирішили продовжити дію адаптивного карантину до 31 липня, адже це, за їхніми словами, наразі це найефективніший спосіб протистояти поширенню COVID-19.
До 31 липня в Україні будуть діяти такі правила:
- заборонятиметься перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.
- у транспорті заборонятиметься перевезення більшої кількості пасажирів, ніж передбачено місць для сидіння.
Водночас у регіонах зі значним поширенням COVID-19 карантинні обмеження можуть посилити щодо:
- проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;
- діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;
- роботи метрополітену;
- перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;
- відвідування закладів дошкільної освіти;
- роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;
- діяльності закладів харчування.
- завантаженість ліжок становить понад 50%
- середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань становить менш ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 понад 11%
- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більш ніж 8 випадків 100 тисяч населення.
Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на основі оцінки епідемічної ситуації.
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