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Коронавірус Карантин

Карантин в Україні продовжили до 31 липня: які правила будуть діяти

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Епідемія коронавірусу в Україні не вщухає - фото 1
Епідемія коронавірусу в Україні не вщухає / gettyimages

Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 червня ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин в Україні через зростання кількості хворих на COVID-19. Розповідаємо, які обмеження та правила будуть чинними до 31 липня.

​​В уряді наголосили, що впродовж останнього тижня кількість захворілих на коронавірус в Україні постійно збільшується, а послаблення обмежень багато хто сприйняв як скасування карантину.

До теми: Скільки хворих на Covid-19 в Україні станом на 17 червня

Відтак, міністри вирішили продовжити дію адаптивного карантину до 31 липня, адже це, за їхніми словами, наразі це найефективніший спосіб протистояти поширенню COVID-19.

До 31 липня в Україні будуть діяти такі правила:

  • заборонятиметься перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.
  • у транспорті заборонятиметься перевезення більшої кількості пасажирів, ніж передбачено місць для сидіння.

Водночас у регіонах зі значним поширенням COVID-19 карантинні обмеження можуть посилити щодо:

  • проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;
  • діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;
  • роботи метрополітену;
  • перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;
  • відвідування закладів дошкільної освіти;
  • роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;
  • діяльності закладів харчування.
Карантин в Україні продовжили до 31 липня: які правила будуть діяти - фото 410718
Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься регіон, у якому наявна одна з перелічених ознак:
  • завантаженість ліжок становить понад 50%
  • середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань становить менш ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 понад 11%
  • показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більш ніж 8 випадків 100 тисяч населення.

Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на основі оцінки епідемічної ситуації.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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