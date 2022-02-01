Як алкоголь впливає на якість нашого сну: пояснення лікарів

Хоч і алкоголь переважно допомагає заснути швидше, його вплив порушує наш сон. Ось що про це говорять науковці.

Медики зійшлися на думці, що алкоголь порушує так звану архітектуру сну, яка має пройти повне коло, перш ніж ви прокинетеся, пише The New York Times. "Ви розплачуєтеся за випитий увечері алкоголь у другій половині ночі", – зазначила доктор Дженніфер Мартін, психологиня та професорка медицини Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі.

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За словами лікаря, першу половину ночі, коли в крові ще циркулює досить високий рівень алкоголю, ви спатимете глибоко і без сновидінь. Це пояснюється тим, що алкоголь діє на гамма-аміномасляну кислоту (ГАМК) – головний гальмівний нейромедіатор мозку, який пригнічує імпульси між нервовими клітинами та має заспокійливу дію. Але пізніше, коли рівень алкоголю знижується, ваш мозок почне перевантажуватись і переривати сон. Алкоголь також є сильним сечогінним засобом, а це означає, що ви можете часто прокидатися, щоб сходити до туалету.

Люди також можуть більше хропти після того, як вип'ють. Алкоголь є міорелаксантом та розслаблює м'язи верхніх дихальних шляхів, порушуючи нормальне дихання. Він також ускладнює проблему з апное, коли дихальні шляхи тимчасово блокуються під час сну, не даючи людині дихати. Коли це відбувається, людина прокидається, щоб відновити дихання, а потім знову засинає. Це може повторюватися десятки разів протягом ночі, що значно скорочує час сну.

Аби уникнути всіх неприємностей та можливих ризиків, експерти радять – якщо ви хочете випити, то зробіть це якомога раніше, бажано за кілька годин до сну та у невеликих кількостях. "Нормально випити келих вина під час вечері за чотири години до сну", – радить доктор Сабра Ебботт, доцент кафедри неврології медицини сну у Медичній школі Файнберга Північно-Західного університету.

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