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Медики нагадали, як алкоголь впливає на стан шкіри

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Алкогольний напій - фото 1
Алкогольний напій / wmj

Фахівці протягом чотирнадцяти років спостерігали більш, ніж за 80 000 жінкам, які в тій або іншій кількості вживали спиртні напої.

При цьому медики з'ясували, що регулярне вживання жінками спиртного може бути пов'язане із загостренням і погіршенням симптомів різних захворювань шкіри.

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На думку дослідників, це викликано тим, що алкоголь провокує порушення основних обмінних процесів в організмі, зачіпаючи функції нирок, печінки, серця, кісткового мозку.

Також в результаті зловживання спиртними напоями виникає дефіцит поживних речовин і відзначається загальне зниження імунітету. Крім того, для любителів алкоголю значно збільшується ризик зараження бактеріальними і грибковими інфекціями, які також з'являються у вигляді шкірних дефектів.

Медики нагадали, як алкоголь впливає на стан шкіри - фото 378123

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Джерело: wmj
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