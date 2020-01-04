Медики нагадали, як алкоголь впливає на стан шкіри

Фахівці протягом чотирнадцяти років спостерігали більш, ніж за 80 000 жінкам, які в тій або іншій кількості вживали спиртні напої.

При цьому медики з'ясували, що регулярне вживання жінками спиртного може бути пов'язане із загостренням і погіршенням симптомів різних захворювань шкіри.

І ще: Ви будете вражені, але ці продукти допомагають побороти похмілля

На думку дослідників, це викликано тим, що алкоголь провокує порушення основних обмінних процесів в організмі, зачіпаючи функції нирок, печінки, серця, кісткового мозку.

Також в результаті зловживання спиртними напоями виникає дефіцит поживних речовин і відзначається загальне зниження імунітету. Крім того, для любителів алкоголю значно збільшується ризик зараження бактеріальними і грибковими інфекціями, які також з'являються у вигляді шкірних дефектів.

Читайте також: Як позбутися похмілля після свят: 7 найкращих порад