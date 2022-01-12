Вчені перевірили найпопулярніші засоби від похмілля – вони неефективні

У період свят люди часто вдаються до "перевірених" засобів від похмілля. Проте вчені кажуть, що багато з них просто марні.

Серед препаратів, які оцінювали, були настоянки на основі екстрактів гвоздики, женьшеню, корейської груші, огірковий розсіл, міцна кава, а також синтетичні препарати. Звичайні знеболювальні, такі як парацетамол або аспірин, не оцінювали, пише theconversation.

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Фахівцям не вдалося знайти достатніх наукових доказів ефективності від похмілля. Хоча деякі дослідження показали статистично значуще поліпшення стану після прийому алкоголю, докази були недостатньо переконливими через методологічні неточності.

Крім того, у багатьох дослідженнях учасникам давали різний алкоголь або пропонували його разом з їжею, що, ймовірно, вплинуло на результати. На думку дослідників, майбутні роботи мають бути суворішими у своїх методах, наприклад, з використанням перевірених шкал для оцінки симптомів похмілля. При цьому автори роботи стверджують, що найкращий метод запобігання симптомам похмілля – повністю уникати алкоголю або пити у помірних кількостях.

Вчені перевірили найпопулярніші засоби від похмілля

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