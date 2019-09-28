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Ячмінь на оці: причини, симптоми, лікування та профілактика хвороби
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Неприємне подразнення на оці призводить не тільки до дискомфорту, але й може спровокувати серйозне захворювання. Не зволікайте й дізнайтеся, як з'являється ячмінь на очі та як його лікувати.
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Ячмінь на оці: симптоми та причини
Ячмінь на оці з'являється в першу чергу через те, що знизився імунітет. Дуже часто імунна система людини саме так і реагує: проявляються менш складні захворювання, поки в організмі відбуваються серйозніші процеси. Ще ячмінь може турбувати вас, якщо не дотримуватися елементарних правил гігієни: не мити руки, користуватися брудними рушниками, наносити на обличчя протерміновану або чужу косметику тощо. Тож ніколи не варто легковажно ставитися до свого здоров'я!
Спричиняє ячмінь золотистий стафілокок. Він уражує слизову й з'являється червоний прищик біля вій. Також характерні такі симптоми:
- Запалений горбочок на краю верхньої або нижньої повіки.
- Набряклість повіки.
- Хворобливі відчуття і дискомфорт в області повіки.
- Почервоніння шкіри та слизової повіки.
- Підвищена чутливість повіки.
- Наявність скоринки на краю повіки.
- Відчуття печіння в оці.
- Опущення повіки в результаті набряклості.
- Відчуття сверблячки в області зіниці, як ніби в око потрапила піщинка.
- Погіршення зір, зокрема зниження різкості.
- Присутність слизових виділень, згодом утворюють скоринку на краю повіки.
Ячмінь на оці: профілактика
Важливо підтримувати свій імунітет, щоб організм міг самотужки боротися з вірусами та бактерія. Тож зміцнюйте свою імунну систему!
Для того, що б не допустити появу ячменя на оці, потрібно застосувати прості поради:
- Не торкайтесь очей і не надягайте лінзи брудними руками.
- Обов'язково змивайте макіяж перед сном.
- Регулярно дбайте про чистоту своїх повік і вій.
- Не використовуйте протерміновану та неякісну косметику.
- Не користуйтеся одними рушниками та загальною косметикою з людьми, у яких є ячмінь.
- Не надягайте чужі контактні лінзи, дотримуйтеся всіх інструкцій по їх зберіганню та дезінфекції.
- Користуйтеся чистими носовими хустками.
- Будьте обережні при спілкуванні з хворими ячменем.
- Добре харчуйтеся, зміцнюйте імунітет, не переохолоджуйтеся, дотримуйтеся правил особистої гігієни.
Як лікувати ячмінь на оці
Якщо ви все ж таки 100% впевнені, що у вас ячмінь, то не варто користуватися народними методи. Це може тільки нашкодити вам.
Найкраще, що ви можете зробити, – це очищати око декілька разів на день. Гігієна дуже важлива! Не торкайтеся ока брудними руками, не плюйте в око, як радять народні рецепти, не прикладайте брудні речі.
Ячмінь пройде сам по собі протягом тижня, максимум – двох. Варто просто почекати, поки гнійник прорве. А поки є ячмінь, застосовуйте такі поради:
- Щоб зменшити запалення, прикладіть до ока на 5-10 хвилин м'яку тканину, змочену теплою водою. Повторюйте 3-4 рази на день.
- Якщо вас сильно турбує біль, то випийте ібупрофен або парацетамол.
- Не надягайте контактні лінзи та не фарбуйте очі, поки ячмінь не пройде.
- Ні в якому разі не намагайтеся самостійно позбутися його. Не вичавлюйте – так можна занести інфекцію.
Якщо запалення не проходить понад 3 тижні, порушується зір, а повіку дуже сильно набрякла, тоді варто звернутися до лікаря. Він може прописати антибактеріальні краплі (Левоміцетин, Ципролет та інші), очні мазі (Тетрациклінова, Флоксал тощо), протизапальні засоби. У деяких випадках для позбавлення від ячменю може знадобитися хірургічне втручання: розкрити гнійну порожнину, очистити її, обробити антибіотиками.
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