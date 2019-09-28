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Ячмінь на оці: причини, симптоми, лікування та профілактика хвороби

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як лікувати ячмінь на оці - фото 1
як лікувати ячмінь на оці

Неприємне подразнення на оці призводить не тільки до дискомфорту, але й може спровокувати серйозне захворювання. Не зволікайте й дізнайтеся, як з'являється ячмінь на очі та як його лікувати.

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Ячмінь на оці: симптоми та причини

Ячмінь на оці з'являється в першу чергу через те, що знизився імунітет. Дуже часто імунна система людини саме так і реагує: проявляються менш складні захворювання, поки в організмі відбуваються серйозніші процеси. Ще ячмінь може турбувати вас, якщо не дотримуватися елементарних правил гігієни: не мити руки, користуватися брудними рушниками, наносити на обличчя протерміновану або чужу косметику тощо. Тож ніколи не варто легковажно ставитися до свого здоров'я!

Спричиняє ячмінь золотистий стафілокок. Він уражує слизову й з'являється червоний прищик біля вій. Також характерні такі симптоми:

  • Запалений горбочок на краю верхньої або нижньої повіки.
  • Набряклість повіки.
  • Хворобливі відчуття і дискомфорт в області повіки.
  • Почервоніння шкіри та слизової повіки.
  • Підвищена чутливість повіки.
  • Наявність скоринки на краю повіки.
  • Відчуття печіння в оці.
  • Опущення повіки в результаті набряклості.
  • Відчуття сверблячки в області зіниці, як ніби в око потрапила піщинка.
  • Погіршення зір, зокрема зниження різкості.
  • Присутність слизових виділень, згодом утворюють скоринку на краю повіки.
Ячмінь на оці: причини, симптоми, лікування та профілактика хвороби - фото 358090

Ячмінь на оці: профілактика

Важливо підтримувати свій імунітет, щоб організм міг самотужки боротися з вірусами та бактерія. Тож зміцнюйте свою імунну систему!

Для того, що б не допустити появу ячменя на оці, потрібно застосувати прості поради:

  • Не торкайтесь очей і не надягайте лінзи брудними руками.
  • Обов'язково змивайте макіяж перед сном.
  • Регулярно дбайте про чистоту своїх повік і вій.
  • Не використовуйте протерміновану та неякісну косметику.
  • Не користуйтеся одними рушниками та загальною косметикою з людьми, у яких є ячмінь.
  • Не надягайте чужі контактні лінзи, дотримуйтеся всіх інструкцій по їх зберіганню та дезінфекції.
  • Користуйтеся чистими носовими хустками.
  • Будьте обережні при спілкуванні з хворими ячменем.
  • Добре харчуйтеся, зміцнюйте імунітет, не переохолоджуйтеся, дотримуйтеся правил особистої гігієни.
Ячмінь на оці: причини, симптоми, лікування та профілактика хвороби - фото 358092

Як лікувати ячмінь на оці

Якщо ви все ж таки 100% впевнені, що у вас ячмінь, то не варто користуватися народними методи. Це може тільки нашкодити вам.

Найкраще, що ви можете зробити, – це очищати око декілька разів на день. Гігієна дуже важлива! Не торкайтеся ока брудними руками, не плюйте в око, як радять народні рецепти, не прикладайте брудні речі.

Ячмінь пройде сам по собі протягом тижня, максимум – двох. Варто просто почекати, поки гнійник прорве. А поки є ячмінь, застосовуйте такі поради:

  • Щоб зменшити запалення, прикладіть до ока на 5-10 хвилин м'яку тканину, змочену теплою водою. Повторюйте 3-4 рази на день.
  • Якщо вас сильно турбує біль, то випийте ібупрофен або парацетамол.
  • Не надягайте контактні лінзи та не фарбуйте очі, поки ячмінь не пройде.
  • Ні в якому разі не намагайтеся самостійно позбутися його. Не вичавлюйте – так можна занести інфекцію.

Якщо запалення не проходить понад 3 тижні, порушується зір, а повіку дуже сильно набрякла, тоді варто звернутися до лікаря. Він може прописати антибактеріальні краплі (Левоміцетин, Ципролет та інші), очні мазі (Тетрациклінова, Флоксал тощо), протизапальні засоби. У деяких випадках для позбавлення від ячменю може знадобитися хірургічне втручання: розкрити гнійну порожнину, очистити її, обробити антибіотиками.

Ячмінь на оці: причини, симптоми, лікування та профілактика хвороби - фото 358091

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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