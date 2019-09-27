Магнітні бурі у жовтні 2019: календар небезпечних дат в Україні

Жовтень 2019 відзначиться кількома магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на ваше здоров'я. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат на жовтень, коли магнітне поле Землі відіб'ється на самопочутті українців!

У жовтні 2019 року очікується кілька помірних магнітних бур, які накриють Україну та світ. Вони розподіляться рівномірно: на початку, в середині та наприкінці місяця. Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі.

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Найпотужніша магнітна буря місяця чекає нас 6 жовтня. За даними науковців, такі бурі можуть призводити до появи головного болю та погіршення роботи серцево-судинної системи й загального самопочуття.

Окрім цього, потужніші магнітні коливання прогнозують 26 жовтня. Вони можуть суттєво погіршити самопочуття, тому фахівці рекомендують стежити за своїм станом здоров'я: регулярно міряти артеріальний тиск, не виходити з дому без зайвої необхідності, а також налягти на легку їжу, яка не перевтомлюватиме організм.

Календар магнітних бур на жовтень 2019 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Протягом 1-3 жовтня та 11-15 жовтня будуть несуттєві магнітні коливання, які не повинні сильно вплинути на людський організм.

Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до стану здоров'я, захищати організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб. Медики також радять зменшити кількість нездорової їжі та спиртного. Натомість, можуть покращити самопочуття легкі фізичні навантаження.

Поради, як пережити магнітні бурі:

Не нехтуйте сном, адже він дуже важливий у такий період.

Вживайте якомога більше сезонних фруктів та овочів, адже організм потребує вітамінів.

Не забувайте пити більше води. Найкраще орієнтуватись на відчуття голоду та спраги.

Кількість напоїв з кофеїном та спиртним варто звести до мінімум, щоб не погіршити самопочуття.

Пройдіть консультацію у лікаря щодо хронічних захворювань.

Не забувайте про активний відпочинок, який допоможе і морально, і фізично.

Вмикайте улюблене Радіо МАКСИМУМ та не забувайте про вдалий настрій щодня!

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