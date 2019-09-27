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Всього три речі, від яких ви маєте відмовитися, щоб схуднути
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Якщо ви хочете схуднути або підтримувати здорову вагу, вам треба перш за все відмовитися від цих трьох речей.
Відмовтеся від дієти
Дослідження показують, що 80% дієт провалюються у перший же рік, і навіть більше в другий. Приблизно через п'ять років 41% людей, що сидять на дієті, набирають більше ваги, ніж спочатку втратили.
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Фізіологічно це збільшення ваги, викликане дієтою, може бути обумовлене концепцією, званою адаптивним термогенезом. Коротко кажучи, це означає, що, коли ви втрачаєте вагу, виникає фізіологічна реакція: ваше тіло не хоче, щоб ви втрачали цю вагу, тому воно виділяє певні гормони, щоб уповільнити реакцію втрати ваги. По суті, організм уповільнює наш обмін речовин, щоб пояснити самому собі дефіцит їжі.
Відмовтеся від завуальованих дієт
Детокс на соках, розвантажувальні дні – все, що пов'язано з обмеженням себе в невеликих кількостях або зі спеціальними видами їжі для схуднення, вважається дієтою. Що стосується очищення соками і смузі, дослідження показали, що навіть один сік на день пов'язаний з підвищеним ризиком діабету другого типу і довгостроковою надбавкою у вазі. Це пов'язано з тим, що процес приготування соку часто видаляє більшість нерозчинних волокон, вітамінів і мінералів, які роблять фрукти здоровими, тому ви залишаєтеся з цукром у високих дозах і без білка.
Перестаньте карати себе вагами
Уявіть такий сценарій: ви поставили перед собою мету – скинути певну кількість зайвих кілограмів. Ви стараєтеся протягом місяця: їсте тільки дозволену їжу, ходите в спортзал, контролюєте свої порції, відкидаєте всі запрошення піти випити після роботи. Це важко, але ви мотивовані думками про те, що зможете добре виглядати.
І ось ви встаєте на ваги – і... ви не схудли! Як ви себе почуваєте? Це допомагає вам зберегти мотивацію і далі дотримуватися режиму? Ні. Для деяких людей щоденне зважування може допомогти легше відчувати щоденні коливання ваги. Проте для інших зосередження уваги на свідченнях ваг сприяє формуванню мислення "все або нічого". Це робить украй негативний вплив на успіх в схудненні.
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