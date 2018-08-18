Яблучний Спас 2018: традиції і заборони на Спаса 19 серпня

Християнське свято Преображення Господнє, яке відзначають в Україні 19 серпня, в народі більше відоме як Яблучний Спас. Читайте про звичаї та традиції святкування на Спаса 2018. Також зверніть увагу на те, що можна і не можна робити в цей день та як правильно зібрати кошик.

Щороку 19 серпня віряни відзначають Преображення Господнє, або, як його в народі називають, Яблучний Спас. Це одне з дванадцяти найбільших торжеств року в християнстві. Щоб свято стало по-справжньому атмосферним, необхідно зберегти всі традиції, які здавна плекали в Україні.

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Дізнайтеся, як скласти кошик на Спаса, а також що треба і що заборонено робити в цей день.

Традиції і звичаї на Яблучний Спас 2018

Свято Преображення Господнього наші предки відзначали ще з сивої давнини. Відповідно, традиції та звичаї, які передавалися від покоління до покоління дійшли і до нас.

У народі празник Яблучного Спаса символізував свято врожаю, оскільки традиційно в цей день у церкві святять дари природи: яблука, груші, сливи, обжинкові вінки. Іноді до церкви несли мак, моркву, цибулю, материнку, лікарське зілля, зокрема васильки та чорнобривці. Сьогодні ж наповнення спасівського кошика може бути найрізноманітнішим – все залежить від ваших уподобань та фантазії.

Як правило, у кошик на Спаса у кладуть усілякі фрукти – яблука, груші, виноград, персики, абрикоси; овочі – помідори, моркву, цибулю. Доречно до святкового кошеля покласти мед та жмут пшениці.

Кошик на Яблучний Спас

Головним символом серед фруктово-овочевого різноманіття кошику – є яблука, які і символізують назву свята. У давнину навіть існувало церковне табу щодо споживання яблук: вважалося, що їсти цей фрукт до 19 серпня заборонено, однак саме в цей день – всі обмеження знімалися.

Також на Яблучний Спас господині випікають різноманітні смаколики з яблуками: шарлотки, струдлі, пиріжки. До речі, колись на Спаса годилося випікати першу хлібину з нового урожаю, адже свято символізувало завершення основних хліборобських жнив. Спеченого рум'янця традиційно ставили на покуті першого снопа та в'язали дідову бороду з останньої частини нескошеного поля. Такий ритуал ознаменовував закінчення всіх жниварських робіт, а відтак – прихід осені.

Яблука - головний атрибут свята Преображення

З особливим трепетом чекали Спаса і пасічники. Кожен бджоляр за кілька дні до свята "підрізав бджоли", тобто проводив інспекцію, щоб визначити, скільки меду взяти собі і скільки лишити бджолам на зимування, вилучав пусті вощини (тонкі воскові пластини, що слугують основою бджолиних стільників) та об'єднував малочисельні бджолині сім'ї.

Що не можна робити на Спаса 19 серпня

19 серпня заборонено виконувати будь-яку хатню роботу: прибирати, прати, шити та вишивати. Також не можна займатися ремонтними роботами, проте збирати врожай та готувати смаколики – будь ласка.

Як зазначалося вище, наші предки не їли яблук, поки не освятять їх в церкві. Тому, про всяк випадок, утримайтесь від споживання неосвячених плодів.

На Спаса треба святити фрукти

У цей день заборонено вбивати комах, особливо мух. Тому, якщо на свято до вашої оселі залетить мушка і двічі сяде на руку, будьте певні – це на щастя.

Доцільно нагадати вам, любі читачі, що 14 липня, на свято Маковея, розпочався Успенський піст, або, як його прозвали у народі – Спасівка. Протягом всього посту є лише один день, коли дозволено вживати рибу, морепродукти та келих вина, і це – 19 серпня.

Відтак, Яблучний Спас – чудова нагода пригадати смачні рецепти рибних страв, попрактикуватися у їх приготуванні, посмакувати ігристим з фруктами та розділити радість торжества у колі рідних людей. Бажаємо гарного відпочинку!

Свято 19 серпня приносить радість дітям і дорослим

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