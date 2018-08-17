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Коли Медовий, Яблучний та Горіховий Спас в Україні: дата свят 2018

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Коли святкують Спаса 2018 - фото 1
Коли святкують Спаса 2018 / promoloko.com.ua

У серпні 2018 в Україні відзначають три великі релігійні свята: Медовий, Яблучний і Горіховий Спас. Дата кожного Спаса – незмінна в календарі, але щоб не заплутатися, якого числа треба готувати кошик, розповідаємо все по порядку.

Свято Спаса має особливе значення для нас, адже воно передає не тільки християнські традиції, а й старовинні українські обряди. Здавна в Україні гучно відзначали ці дні, тож бережімо ці звичаї й ми!

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Медовий Спас – 14 серпня

Коли Медовий Спас в Україні - 14 серпня - фото 267784
Медовий Спас відзначають 14 серпня

Саме 14 серпня українці відзначають велике церковне свято – Медовий Спас, Маковія або ж Маковий спас. У 2018 році дата свята припадає на вівторок, і з нього стартує двотижневий Успенський піст.

Відзначається, що назва свята пішла від того, що у цей період збирають мед з вуликів. Навіть у церкві з цього дня дозволяють їсти мед, а також готувати різноманітні смаколики з медом та маком, приміром, млинці, пироги, пряники та інше.

Також на Маковія люди святять у церкві мед та букети з квіток – чорнобривців, жоржин, барвінку, гвоздик, а також літніх трав. Обов'язковими у них є й стиглі голівки маку.

Яблучний Спас – 19 серпня

Коли відзначають Яблучний Спас в Україні - 19 серпня - фото 267785
На Яблучний Спас, 19 серпня, святять фрукти та букети квітів

Коли святкують Спала 2018 в Україні? 19 серпня українці відзначають Яблучного Спаса або ж Преображення Господнє. У 2018 році воно припадає на неділю і все святкування триває 9 днів.

За давнім церковними традиціями, груші, мед, яблука, а також букети з колосся і пшениці відносять святити. Відзначається, що у Преображення благословляють плоди, бо в Єрусалимі у цей час саме дозріває виноград, який там і освячують.

Що ж до народних прикмет, то з Яблучного свята вже починається осінь. Відтак, ночі після цього дня стають холоднішими, а в деяких областях навіть стартують заморозки.

Горіховий Спас – 29 серпня

Коли Горіховий Спас в Україні 29 - серпня - фото 267783
На Горіховий Спас, 29 серпня, вже починається осінь

Якого числа останній Спас за рік? 29 серпня відзначається третій Спас, він же Горіховий Спас, який у 2018 році припадає на середу. Також у народі це свято називають ще й Хлібним та Полотняним. У цей час вже завершувались жнива, тому починали пекти хліб та пироги зі свіжого борошна, а також вже достигали лісові горіхи. Колись збором горіхів займались спершу найстарші жінки: вони йшли першими і показували, скільки потрібно принести горіхів наступним збирачам. А сам процес міг тривати кілька днів.

Також у цей день освячують воду, а якщо вона взята з підземних джерел, то вважається цілющою. Варто відзначити, що Горіховий Спас є останньою точкою відліку до осені, адже чимало перелітних птахів вже починали відлітати у теплі краї.

Це цікаво: Вихідні дні 2018 в Україні: календар свят

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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