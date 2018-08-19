Привітання з Яблучним Спасом 2018: картинки і побажання на Спаса

Оригінальні привітання з Яблучним Спасом 2018 українською – у нашій добірці! Підготували для вас поздоровлення у віршах, смс та прозі, а також красиві картинки та листівки, які подарують святковий настрій вашим близьким. Оберіть найкраще вітання зі Спасом!

Преображення Господнє або, як кажуть у народі, – Яблучний Спас, у 2018 році традиційно відзначають 19 серпня. До вашої уваги красиві привітання зі святом Спаса українською мовою – клікайте на пункт та переходьте на потрібний розділ!

Більше про Яблучний Спас 2018: традиції і заборони на Спаса 19 серпня

***

У цей яблуневий серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Червоні яблука великі.

На долоньці у дитини

Сонечко лежить яскраве,

Біля яблуньок драбини –

В кошик яблучко духмяне!

Тож вітаю вас зі Спасом,

Щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була зима!

***

Нехай цей Яблучний Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Сьогодні настав Яблучний

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

Другий Спас прийшов, ура!

Збирати яблука усім пора.

Якщо буде солодкий врожай,

Мерщій у кошик його збирай.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде вдатний.

Ну а якщо яблука пахучі,

Чекай любові палкої й жагучої!

***

З Яблуневим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

З Яблучним Спасом привітати вас хочу,

Хай сонця промінчик в оселю ввійде!

Хай родяться яблука кожного літа,

А лихо й біда вашу хату мине.

***

Яблучний Спас скоріше зустрічай,

Яблуком смачним друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Другий Спас – серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!

***

Зі Спасом Яблучним вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

***

Солодкого щастя, приємної погоди,

Палкої любові вам на довгі роки!

Веселощів, здоров'я, терпіння і сил

Щоб Господь вас щедро поблагословив.

***

Пригощайтесь яблуками, люди!

Спас яблуневий кличе нас!

І любов солодша буде,

І здоров'я буде враз!

***

З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім'ї, а рідні завжди будуть здорові. Радості та гармонії!

***

Вітаю зі святом Яблучного Спаса і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався солодкими фруктами, смачними пирогами та яскравими емоціями!

***

Солодких стиглих яблук та щедрого врожаю, щоб завжди було що поставити на стіл! Нехай буде багатство і процвітання, нехай в душі буде спокій і світле тепло! Хай серпень принесе теплу осінь і ласкаву зиму.

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Преображення Господнє — це світле, чисте свято! Вітаємо вашу родину, бажаємо здоров'я і всіх благ у цей божественний день!

***

Вітаю всю вашу родину з Яблучним Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.

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Нехай Другий Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

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Прикольні слова

Вітаю з Яблуневим Спасом і хочу побажати медового смаку в твоєму житті, молодильних і смачних яблук на тарілочці, щасливих і світлих надій для душі, добрих і яскравих свят для серця.

Картинка-поздоровлення з Яблучним Спасом

Листівки для вітання з Яблуневим спасом

Гарна відкритка зі Спасом 2018

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