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Привітання з Яблучним Спасом 2018: картинки і побажання на Спаса

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Поздоровлення з другим Спасом 2018 на українській мові - фото 1
Поздоровлення з другим Спасом 2018 на українській мові

Оригінальні привітання з Яблучним Спасом 2018 українською – у нашій добірці! Підготували для вас поздоровлення у віршах, смс та прозі, а також красиві картинки та листівки, які подарують святковий настрій вашим близьким. Оберіть найкраще вітання зі Спасом!

Преображення Господнє або, як кажуть у народі, – Яблучний Спас, у 2018 році традиційно відзначають 19 серпня. До вашої уваги красиві привітання зі святом Спаса українською мовою – клікайте на пункт та переходьте на потрібний розділ!

Більше про Яблучний Спас 2018: традиції і заборони на Спаса 19 серпня

Привітання з Яблучним Спасом у віршах

***

У цей яблуневий серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Червоні яблука великі.
На долоньці у дитини
Сонечко лежить яскраве,
Біля яблуньок драбини –
В кошик яблучко духмяне!
Тож вітаю вас зі Спасом,
Щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була зима!

***

Нехай цей Яблучний Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

***

Сьогодні настав Яблучний
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.

***

Другий Спас прийшов, ура!
Збирати яблука усім пора.
Якщо буде солодкий врожай,
Мерщій у кошик його збирай.
Якщо буде ароматний,
Значить, рік буде вдатний.
Ну а якщо яблука пахучі,
Чекай любові палкої й жагучої!

***

З Яблуневим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!

СМС поздоровлення з Яблучним Спасом

***

З Яблучним Спасом привітати вас хочу,
Хай сонця промінчик в оселю ввійде!
Хай родяться яблука кожного літа,
А лихо й біда вашу хату мине.

***

Яблучний Спас скоріше зустрічай,
Яблуком смачним друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!

***

Другий Спас – серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем згасає літо…
Теплих зим бажаю всім!

***

Зі Спасом Яблучним вітаю від сердця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".

***

Солодкого щастя, приємної погоди,
Палкої любові вам на довгі роки!
Веселощів, здоров'я, терпіння і сил
Щоб Господь вас щедро поблагословив.

***

Пригощайтесь яблуками, люди!
Спас яблуневий кличе нас!
І любов солодша буде,
І здоров'я буде враз!

Вітання на Яблучний Спас у прозі

***

З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім'ї, а рідні завжди будуть здорові. Радості та гармонії!

***

Вітаю зі святом Яблучного Спаса і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався солодкими фруктами, смачними пирогами та яскравими емоціями!

***

Солодких стиглих яблук та щедрого врожаю, щоб завжди було що поставити на стіл! Нехай буде багатство і процвітання, нехай в душі буде спокій і світле тепло! Хай серпень принесе теплу осінь і ласкаву зиму.

***

Преображення Господнє — це світле, чисте свято! Вітаємо вашу родину, бажаємо здоров'я і всіх благ у цей божественний день!

***

Вітаю всю вашу родину з Яблучним Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.

***

Нехай Другий Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

***

Прикольні слова

Вітаю з Яблуневим Спасом і хочу побажати медового смаку в твоєму житті, молодильних і смачних яблук на тарілочці, щасливих і світлих надій для душі, добрих і яскравих свят для серця.

Картинки і відкритки зі святом Яблучного Спаса

Картинки-поздоровлення з Яблучним Спасом - фото 270942
Картинка-поздоровлення з Яблучним Спасом
Листівки для вітання з Яблуневим спасом - фото 270940
Листівки для вітання з Яблуневим спасом
Гарна відкритка зі Спасом 2018 - фото 270941
Гарна відкритка зі Спасом 2018
Привітання з Яблучним Спасом 2018: картинки і побажання на Спаса - фото 269846
Вітання зі Спасом

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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