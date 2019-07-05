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Warner Bros. випустить серіал по всесвіту Гаррі Поттера

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По всесвіту Гаррі Поттера знімуть серіал - фото 1
По всесвіту Гаррі Поттера знімуть серіал / akspic

За інформацією порталу We Got This Covered, студія Warner Bros. планує випустити серіал по всесвіту Гаррі Поттера. Він дебютує у фірмовому онлайн-сервісі, який повинен скласти конкуренцію Netflix і Disney +.

Серіал стане приквелом – його дія розвернеться до подій в оригінальних фільмах. Це буде абсолютно нова історія з новими персонажами з Хогвартса. Деталі сюжету зберігаються під замком.

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Warner Bros. випустить серіал по всесвіту Гаррі Поттера - фото 338466

Нагадаємо, що останній фільм про юного чарівника Гаррі Поттера побачив світ 8 років тому. Це була друга частина "Смертельних реліквій", що вийшла у 2011 році і зібрала в прокаті понад 1,3 млрд доларів.

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Джерело: wegotthiscovered
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