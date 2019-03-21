Названо найгірший фільм всесвіту Гаррі Поттера

Кінокритики видання The Independent скласти новий рейтинг по Всесвіту Гаррі Поттера.

Згідно з цим списком, найгіршою картиною є фільм "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда", який був і найбільш очікуваним фільмом осені 2018.

І ще: Гаррі Поттер: Чаклуни об'єднуються: перші деталі найочікуванішої гри у світі

Варто зазначити, що критики і глядачі дали картині не найвищі оцінки, через що фільму не вдалося побити касові збори першої частини. Фільм показав одразу кілька сюжетних ліній, в яких легко заплутатися. Сценарій не розкрив персонажів, а новим дав занадто мало часу, щоб сподобатися і запам'ятатися.

Другим найбільш невдалим фільмом поттеріани визнали "Гаррі Поттера і Орден Фенікса". На думку критиків, ця стрічка занадто сильно відрізняється від яскравого і химерного початку франшизи та її епічного завершення. Третю ж сходинку посіла картина "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1". Критики пояснили, що друга частина "Смертельних реліквій" могла стати чудовим фільмом тільки в тому випадку, якщо б перший фільм заклав для цього основу.

Повний рейтинг фільмів поттеріани від гірших до кращих:

"Фантастичні тварини: Злочини Гріндевальда"

"Гаррі Поттер і Орден Фенікса"

"Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1"

"Гаррі Поттер і Таємна кімната"

"Гаррі Поттер та Напівкровний принц"

"Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2"

"Фантастичні звірі і де вони мешкають"

"Гаррі Поттер і Кубок вогню"

"Гаррі Поттер і Філософський камінь"

"Гаррі Поттер і в'язень Азкабану"

Читайте також: Вчені створили капелюх з Гаррі Поттера, який читає думки людини