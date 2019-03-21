Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019

Названо найгірший фільм всесвіту Гаррі Поттера

  • 28
Фільм показав одразу кілька сюжетних ліній - фото 1
Фільм показав одразу кілька сюжетних ліній / Allure

Кінокритики видання The Independent скласти новий рейтинг по Всесвіту Гаррі Поттера.

Згідно з цим списком, найгіршою картиною є фільм "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда", який був і найбільш очікуваним фільмом осені 2018.

І ще: Гаррі Поттер: Чаклуни об'єднуються: перші деталі найочікуванішої гри у світі

Варто зазначити, що критики і глядачі дали картині не найвищі оцінки, через що фільму не вдалося побити касові збори першої частини. Фільм показав одразу кілька сюжетних ліній, в яких легко заплутатися. Сценарій не розкрив персонажів, а новим дав занадто мало часу, щоб сподобатися і запам'ятатися.

Другим найбільш невдалим фільмом поттеріани визнали "Гаррі Поттера і Орден Фенікса". На думку критиків, ця стрічка занадто сильно відрізняється від яскравого і химерного початку франшизи та її епічного завершення. Третю ж сходинку посіла картина "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1". Критики пояснили, що друга частина "Смертельних реліквій" могла стати чудовим фільмом тільки в тому випадку, якщо б перший фільм заклав для цього основу.

Повний рейтинг фільмів поттеріани від гірших до кращих:

  • "Фантастичні тварини: Злочини Гріндевальда"
  • "Гаррі Поттер і Орден Фенікса"
  • "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1"
  • "Гаррі Поттер і Таємна кімната"
  • "Гаррі Поттер та Напівкровний принц"
  • "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2"
  • "Фантастичні звірі і де вони мешкають"
  • "Гаррі Поттер і Кубок вогню"
  • "Гаррі Поттер і Філософський камінь"
  • "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану"

Читайте також: Вчені створили капелюх з Гаррі Поттера, який читає думки людини

Джерело: nme
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
  • 18 березня, 12:13
  • 2009
Моделі 90-х: як змінилася сексуальна німкеня Хайді Клум (18+)
  • 19 березня, 19:21
  • 2305
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1332082
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз