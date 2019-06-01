Джоан Роулінг випустить чотири нових книги про Гаррі Поттера

У червні Джоан Роулінг випустить чотири нових книги про Гаррі Поттера у форматі eBook. За її словами, вона хоче подарувати шанувальникам юного чарівника шанс глибше зануритися в багату історію магії.

Письменниця Джоан Роулінг, автор знаменитої саги про Гаррі Поттера, анонсувала вихід нових книг про світ Хогвартса. Найближчим часом на полицях книжкових магазинів з'явиться чотири нові книги про мага.

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Це будуть невеликі книги з розповідями про школу Хогвартса, де детально буде описуватися про те, що саме герої вивчали на уроках чаклунства. Кожна книга буде присвячена окремій магічній науці: захист від темних мистецтв, мистецтво зіллєваріння, ворожіння, астрономія і турбота про магічних істот.

Чотири нових eBook-історії про Гаррі Поттера

Приготуйтеся глибше зануритися в історію магії і повернутися в колишні часи, щоб дізнатися про традиційний фольклор історій про Гаррі Поттера, – йдеться в анонсі літературних новинок.

Книги з'являться спочатку в електронному форматі на сайті Pottermore. Презентація перших двох книг – "Гаррі Поттер: подорож крізь чари і захист темних мистецтв" і "Гаррі Поттер: подорож крізь зілля і гербологію" – запланована вже на 27 червня.

Перша книга Джоан Роулінг про Гаррі Поттера вийшла у світ у 1997 році. Перша екранізація "Гаррі Поттер і філософський камінь" – з'явилася у 2001 році.

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