Всесвітній День грибників: корисні поради, як розрізняти гриби

Всесвітній День грибників (World Mushroom Picking Day) щорічно відзначають 3 жовтня. Це свято не є офіційним, але любителі "тихого полювання" охоче відзначають його.

Всесвітній день грибника було започатковано з метою привернути увагу до грибів, до їх харчових цінностей. День також об’єднує людей всього світу у прагненні до дбайливого ставлення до екосистем та поваги до прадавнього вирощування грибів.

До слова: Готуємо качку в пиві з яблуками та картоплею за рецептом Лізи Глінської

День грибника нагадує нам про важливість збереження природних ресурсів та наслідків співіснування людини та природи.

Види грибів:

Їстівні гриби – придатні для вживання в їжу. Їстівні гриби України: маслюки, лисички, білий гриб( боровик), глива, лугові опеньки, підберезники, вовнянки, підосичники, польські гриби, сироїжки, рижики.

Умовно-їстівні гриби – при термічній обробці втрачають токсичні речовини. До них відносяться: груздь, вовнушка, дубовик.

Отруйні гриби – при вживанні в їжу несуть небезпеку для життя. Серед найбільш небезпечних: бліда поганка, весняна поганка, мухомор пантерний, мухомор смердючий, говорушка білувата, помилкові опеньки, сатанинський гриб, помилкові маслюки, жовчний гриб, помилкові лисички.

Молодий зонтик / Ольга Матвієнко

Ознаки, якими володіють отруйні гриби:

Отруйні гриби мають неприємний та різкий запах, часто він нагадує ліки або хлор, а ось їстівні гриби пахнуть приємно. Часто у отруйних грибів яскраве забарвлення. Часто під час зрізання на зрізі ніжки отруйних грибів колір змінюється на незвичайний (синій, фіолетовий). Отруйні гриби не переносять комахи і мушки. Тому, якщо ви бачите їх на шляпці, значить, гриб їстівний. Певним видам грибів притаманний трубчастий шар. Якщо ви зустріли гриба без нього, скоріш за все – це отруйний гриб, який маскується під їстівний. Якщо гриб викликає будь-які сумніви, його краще викинути. В жодному разі не пробуйте на смак невідомий гриб, отруєння може наступити миттєво. Перерослі гриби, а також ті екземпляри, у яких важко визначити, чи вони отруйні, чи ні, брати не варто. Якщо ніжка гриба стає товстою донизу – краще його остерігатися. Краще йти в ліс з досвідченим грибником, який покаже вам на прикладі їстівні гриби і отруйні.

Якщо ви будете дотримуватися цих простих правил, то зможете уникнути фатальної помилки. Пам'ятайте, що отруйні гриби часто можуть викликати смерть.

Бліда поганка / Відкрите джерело

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