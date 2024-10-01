Готуємо качку в пиві з яблуками та картоплею за рецептом Лізи Глінської

Цей рецепт точно підійде для господинь, які хочуть здивувати своїх родичів чи гостей. Адже він неймовірно смачний, ситний та цікавий.

Українська шеф-кухарка та кондитерка Ліза Глінська вирішила поділитись рецептом качки з яблуками та картоплею. Деталі приготування вона розмістила на ютуб-каналі.

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Інгредієнти:

1 качка (2-2,5 кг)

1/4 ч. л. меленої кориці

20 мл рослинної олії

1 ч. л меду

1/4 ч. л. чорного меленого перцю

1 ч. л. солі (з гіркою)

400-500 г яблук (кислі сорти)

600-700 г картоплі

Для розсолу:

1 л світлого пива

300-500 мл води

6-8 горошин запашного перцю

Спосіб приготування:

1. Очистіть качку, зріжте треті фаланги та виріжте жирову залозу над гузкою.

2. Покладіть качку до контейнера та залийте пивом. Додайте води, щоб качка була вкрита розсолом. Додайте перець горошком.

3. Покладіть вантаж (накрийте чимось зверху). Поставте качку до холодильника на 10-12 годин.

4. Вийміть качку з розсолу, обсушіть паперовими рушниками, змастіть сумішшю з олії, меду, солі, перцю та кориці. Покладіть тушку в посуд для запікання.

5. Начиніть її шматочками яблук, додайте підсолену картоплю.

6. Запікайте у розігрітій до 170 °C духовій шафі протягом 1 години 30 хвилин, накривши фольгою (нижній і верхній підігрів).

7. Приберіть фольгу, збільште температуру до 185 °C і запікайте, поки качка не набуде золотистого кольору. Режим конвекції чи нижній підігрів із конвекцією.

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