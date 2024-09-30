Закрутки на зиму: маринований перець в гірчиці від Ольги Рябенко

В осінній сезон господині активно готують закрутки на зиму. Адже смакувати апетитними овочами хочеться постійно.

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко вирішила поділитись своїми секретними рецептами. Вона приготувала маринований перець в гірчиці.

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Хочете здивувати рідних смачною закускою ? Тоді цей рецепт точно для вас.

Зберігайте та насолоджуйтесь пікантним смаком у будь-який момент, – пише Рябенко.

Інгредієнти:

Перець солодкий – 1.2 кг;

Вода – 200 мл;

Олія Олейна з травами часник базилік – 150 мл;

Цукор – 3 ст. л;

Сіль – 1 ст. л;

Перець духмяний мелений – 1 ч.л;

Лавровий лист – 2-3 шт;

Гірчиця лагідна – 200 г;

Гірчиця в зернах – 50 г;

Куркума – 1 ч.л. л.

Спосіб приготування:

1. Почистити та нарізати перці на середні шматочки.

2. У каструлю влити воду та олію, додати цукор, сіль, спеції та два види гірчиці. Довести суміш до кипіння та варити 5 хв.

3. Додати нарізані перці і готувати ще 15 хв.

4. Викласти перці у стерилізовані банки, закрити кришки, перевернути догори дном і дати охолонути.

5. Виходить 3 банки по 500 мл. Зберігати при кімнатній температурі.

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